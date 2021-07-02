Эксперты рассказали, что им серьезно помогло при ликвидации последствий ЧС в Крыму

Интернет, социальные сети и мессенджеры стали одним из основных каналов получения оперативной информации для жителей пострадавших регионов. О том, какую еще пользу они принесли, рассказали эксперты в ходе пресс-конференции «Интернет-коммуникации в условиях ЧС в Крыму».

Руководитель Центра управления регионом Республики Крым Анатолий Половинец рассказал, что несмотря на буйство стихии, доступ к интернету и мобильной связи оставался, граждане могли свободно пользоваться средствами коммуникации и получать информацию. Центр управления установил связь со штабом по ЧС, с администрациями, со специалистами, занимающимися информационной поддержкой по ЧС для того, чтобы получать информацию с первых рук и оперативно доносить ее до общественности.

«Социальные сети играют огромную роль в сборе гуманитарной помощи и привлечении внимания населения. Если говорить о статистике социальных сетей, очень сложно зафиксировать, сколько в результате было репостов или охвата аудитории, потому что публикаций было много. Только первые публикации, которые привлекали внимание к сбору гуманитарной помощи, получили охват свыше 500 тысяч человек — это огромная аудитория для социальных сетей Республики Крым», — сообщила руководитель волонтерского движения «Добро Мира — Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

ФБА «Экономика сегодня» /

Она рассказывает, что к сбору гуманитарной помощи подключилось множество блогеров и так называемых мерцающих сообществ. Например, одному блогеру с аудиторией около 15 тысяч подписчиков удалось собрать порядка 500 тысяч рублей для ликвидации последствий ЧС — на эти деньги для пострадавших от наводнения была закуплена бытовая техника, матрасы, подушки, мебель и многое другое.

Тем не менее было немало и случаев мошенничества на разных уровнях — от сообщений в соцсетях с просьбой перевести на карту деньги, до семей, которые специально всеми силами затапливали собственные жилища, рассчитывая получить компенсацию от государства. Петрусевич отмечает, что в этих ситуациях вся ответственность ложится на блогеров и информационные ресурсы, распространяющих данную информацию. Поэтому она призывает всегда проверять подобную информацию перед публикацией или оказанием помощи.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о прогнозах климатолога Владимира Рябова, который заявил, что Крыму нужно готовиться к подобным в Керчи и Ялте ливням в ближайшие годы.