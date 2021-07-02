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ФАН выяснил, в чем причина срыва сроков сдачи мечети Джума-Джами в Крыму
Общество
ФАН выяснил, в чем причина срыва сроков сдачи мечети Джума-Джами в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Строящаяся в Крыму с 2015 года мечеть Буюк Джума-Джами вновь не будет закончена в установленный срок. Точной даты завершения работы не решается назвать даже один из авторов проекта, архитектор Эмиль Юнусов. Однако строители не стоят на месте и стараются выполнить максимально те работы, которые не требуют привлечения сторонних специалистов или специфических материалов, доставляемых из-за рубежа. Детально о переносе сроков сдачи мечети узнавал корреспондент ФАН.

«На сегодняшний день практически полностью завершены все работы по инженерным сетям. Это, допустим, такие как слаботочные системы. Были где-то огрехи, их меняли, дополняли, какие-то моменты устраняли. По пожаротушению — тоже. В основном — в подвальном этаже.

Из-за пандемии, из-за того, что границы закрыты, были трудности с поставкой материалов некоторых. Поэтому на данный момент ведутся работы, которые не требуют декоративной отделки. Здесь еще много по электрике вопросов, в подвале дорабатываются слаботочные сети, пожаротушение, дренчерные завесы», — пояснил Юнусов.

ФАН выяснил как идут работы в крымской мечети Джума-Джами
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев
По его словам, задержки вызваны не только перебоями с поставкой материалов, но и невозможностью их производства в Турции, так как из-за пандемии многие предприятия работали либо в полсилы, либо вообще были временно закрыты.

«По внутренней отделке мы надеемся, что в ближайшее время материалы приедут в Крым. Есть большая партия по внутренней отделке именно по мрамору, это и ограждения, и рядовой камень. Готовы на 100% все входные двери. Единственное — надо поехать их принять и проверить», — добавил архитектор.

ФАН выяснил как идут работы в крымской мечети Джума-Джами
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев
Юнусов подчеркнул, что двери и ковры будут устанавливаться в самый последний момент — непосредственно перед сдачей объекта.

«Очень много материалов декоративных, тонких, которые требуют знания дела. Это делают мастера из Турции. Это делают в Стамбуле и так далее. По росписи мастера тоже должны подъехать. Все гипсовые элементы на 90% готовы. Остался монтаж камня, и по фасадам есть моменты. Сейчас как раз таки мастера из Дагестана заканчивают [кровельные] свинцовые работы», — добавил Юнусов.

Он отметил, что, помимо прочего, в Турции готовятся мраморные изделия, предназначенные для ритуального омовения. Там же делают люстры и прочие мраморные изделия. Вся мебель, по его словам, будет производиться в России.

По словам Юнусова, необходимость в привлечении турецких специалистов обусловлена тем, что традиционные техники изготовления тех же дверей для мечети известны лишь узкому кругу мастеров. Секреты их изготовления передаются от отца к сыну из поколения в поколение, и в России, к сожалению, эти традиции утеряны.

Ранее ФАН сообщал, что, по словам Эмиля Юнусова, готовность крымской мечети Буюк Джума-Джами составляет более 50%, однако работы затянулись из-за разбушевавшейся в мире пандемии новой коронавирусной инфекции.

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татары ислам крым мечеть
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