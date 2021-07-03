Соборная мечеть Джума-Джами в Симферополе станет важной ценностью для мусульман Крыма

Соборная мечеть Джума-Джами, которую в 2015 году начали строить в Симферополе, крайне важна для мусульман Крыма. Она способна вместить более 3000 верующих, что исключительно важно для исповедующих ислам крымчан. Подробнее об этом знаковом объекте ФАН пообщался с заместителем муфтия Крыма Айдером Исмаиловым.

По его словам, все задержки строительных работ связаны, по большей части, с пандемией коронавируса и сопутствующими ей ограничениями.

«Сейчас идут отделочные работы. Вот на этом этапе, в связи с пандемией, работы остановились. Внутренняя отделка, внешняя отделка частично выполнены. Благоустройство двора частично выполнено, плитка постелена. Еще коммуникации должны быть проведены, но на определенном этапе они по определенном причинам приостановлены, и мы сейчас ратуем за то, чтобы работы были возобновлены», — отметил Исмаилов.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

«Отделочные работы — это очень тонкие работы. Они требуют много затрат. Много ресурсов. Они занимают много времени и энергии. И, конечно, же, так как это специфическая работа, то она тоже финансовых вложений требует немало. И конечно, в объемах 70% сделано, но когда мы говорим об отделке, мы должны понимать, что это качественно иная работа, которая тоже потребует продолжительного времени», — пояснил заместитель муфтия Крыма.

Он подчеркнул, что совещания по вопросам строительства мечети проводятся регулярно, раз в неделю. В них принимают участие подрядчики, надзорные органы, представители государства и духовное управление мусульман Крыма. В ходе этих мероприятий поднимаются все вопросы, которые необходимо решить, и контролируется ход работы по строительству данного объекта.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Также он отметил исключительную важность данной мечети для всех мусульман крымского полуострова.

«За всю историю Крыма это самый крупный мусульманский объект. Мечеть такого масштаба строится в первый раз, поэтому это уникальный проект и уникальное событие. Для мусульман Крыма также это очень долгожданный объект, потому что более 20 лет, как вы знаете, мы арендуем спортзал во дворце профсоюзов, и два раза в год Ураза-байрам и Курбан-Байрам мы проводим там. То есть у нас нет центральной мечети, которая вместила бы всех прихожан, всех желающих совершить богослужение», — отмечает Исмаилов.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Напомним, что ранее один из авторов проекта мечети, архитектор Эмиль Юнусов рассказал о трудностях , с которыми пришлось столкнуться строителям из-за ограничений, связанных с пандемий COVID-19. По его словам, необходимые материалы и специалисты не могли покинуть пределов Турции, а ряд заказанных там изделий даже не смогли произвести, так как заводы находились в режиме локдауна.

Справка: вопрос о строительстве главного культового сооружения мусульман Крыма для нужд возвращавшихся из мест депортации крымских татар — соборной мечети «Джума-Джами» — велся с 1996 года, так как за время высылки с 1944 года по 1990-е количество мечетей в Крыму сократилось с 1700 до 300, многие из которых использовались не по назначению.