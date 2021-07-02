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Эксперт рассказал, как наводнения в Керчи и Ялте отразились на спросе отдыха в Крыму
Общество
Эксперт рассказал, как наводнения в Керчи и Ялте отразились на спросе отдыха в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В ходе пресс-конференции, посвященной ликвидации последствий наводнения в Крыму и прогнозу погоды на полуострове на июль, директор по маркетингу «Level.Travel» Евгений Гинзбург рассказал, как на данный момент обстоят дела у республики в туристической сфере.

«С точки зрения туроператорского отдыха Крым — второй по популярности туристический регион России после Сочи. Его доля в структуре продаж составляет порядка 25%. Летом 2021 года средний чек — 58 тысяч рублей: за авиаперелет, трансфер до места проживания, проживание и медицинскую страховку», — сообщил Гинзбург на конференции в пресс-центре ТАСС.

Он также отметил, что наблюдается снижение глубины продаж — люди ждут до последнего, стараясь приобрести тур ближе к датам отдыха. Спрос на отдых в Крыму снизился после первых новостей об ухудшении климатической обстановки на полуострове, упал в 11 раз после ливней 17 и 18 июня, за следующую наделю начал стабилизироваться, но снова упал после наводнения в Ялте.

Крым занял второе место по популярности у туристов среди курортов России
pixabay.com  / 

«Спрос очень быстро реагирует на новости и так же быстро сокращается, как и возвращается обратно, как только ситуация стабилизируется. То есть горизонт планирования у людей очень короткий в этом году», — подчеркивает Гинзбург.

Кроме ситуаций, связанных с климатическими явлениями, на туристический поток полуострова повлияло открытие Турции — появился спрос на перебронирование туров, но, как уверяет эксперт, эти случаи — единичные и происходят по системе отмены с вычетом фактически принесенных затрат.

Однако нельзя отрицать, что за неделю до открытия границы российские курорты вместе с Абхазией формировали примерно 85% продаж, а через неделю после открытия их доля составляет только 15%, также снизился спрос на Арабские Эмираты, Египет и другие альтернативные курорты. Тем не менее Гинзбург уверен, что в скором времени ситуация на туристическом рынке стабилизируется и вернется к привычным показателям.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что, как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в Республике Крым за первое полугодие 2021 года зафиксирован рекордный рост туристического потока.

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