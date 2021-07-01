ФАН выяснил, на каком этапе находится строительство соборной мечети в Крыму

Завершение строительства соборной мечети Буюк Джума-Джами в Симферополе вновь откладывается из-за обстоятельств непреодолимой силы. Специалисты затрудняются назвать точные сроки сдачи объекта с учетом всех сложившихся обстоятельств. Причины очередного срыва строительства самой крупной в Крыму мечети выяснял корреспондент ФАН.

По словам одного из авторов проекта мечети, архитектора Эмиля Юнусова, степень готовности объекта составляет более 50%, но дальнейшее строительство осложняется рядом серьезных проблем. Одной из главных проблем он, конечно же, назвал пандемию, которая значительно осложнила поставку стройматериалов и заграничных специалистов из Турции, без которых большинство дальнейших работ на объекте попросту невозможно.

«По срокам — этот вопрос больше не ко мне. Если не учитывать, что материал [для дальнейших работ] сюда еще не поступил, мы постоянно на контакте с подрядчиками в Турции. То есть в любом случае работа идет, нельзя сказать, что работа остановилась», — сказал архитектор.

Стоит отметить, что строительные работы на объекте ведутся уже шестой год, а срок сдачи уже неоднократно переносился. Напомним, что соборная мечеть Буюк Джума-Джами является самой крупной в Крыму и одной из самых крупных мечетей в Восточной Европе. После завершения строительства она сможет принимать одновременно до 2500 тысяч верующих и около 800 человек во внутреннем дворике.

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