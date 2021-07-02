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Климатолог указал, стоит ли Крыму готовиться к новым мощным ливням в ближайшие годы
Общество
Климатолог указал, стоит ли Крыму готовиться к новым мощным ливням в ближайшие годы
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Рябов в ходе конференции «Природные катаклизмы в Крыму: причины и последствия» рассказал, как часто на полуострове происходят природные катаклизмы и что ждет полуостров в будущем.

Он отметил, что ливневые осадки в летний период — это основной тип осадков на полуострове. Ливневые дожди случаются с разной интенсивностью и частотой, в разных районах Крыма, но ежегодно. Тем не менее ливни, недавно накрывшие Керчь и Ялту, для полуострова нетипичны — согласно архивным данным климатических наблюдений, последний ливень такого характера и интенсивности был зафиксирован в Ялте в 1965 году.

«Если взять последние десять лет, то вообще частота и интенсивность аналогичных явлений в Крыму значительно увеличилась по сравнению с предыдущими десятилетиями. То есть они стали случаться чаще в различных районах Крыма и значительно более высокой интенсивности», — сообщил Рябов на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Климатолог указал, стоит ли Крыму готовиться к новым мощным ливням в ближайшие годы
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

В подтверждение данной гипотезы он напоминает о ливневых осадках с выпадением града в 2015, 2016 и 2018 годах. По словам ученого, климатологи фиксируют, что частота вот таких интенсивных, чрезвычайных и особо опасных атмосферных явлений в последние годы увеличилась.

«Это связано прежде всего, конечно, с глобальными изменениями климата, которые происходят на всей планете. Эти особенности климатических изменений как раз проявляются в виде таких чрезвычайных явлений — увеличиваются их частота и интенсивность», — объяснил Владимир Рябов.

Климатолог уверен, что нужно готовиться к подобным ливням и в ближайшие годы. Не факт, что они будут такой интенсивности, но аналогичные чрезвычайные явления, связанные с глобальными изменениями климата, вполне возможны.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что мэр Ялты Янина Павленко публично выразила благодарность героям ялтинского потопа, которые самоотверженно бросались на помощь во время чрезвычайной ситуации.

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