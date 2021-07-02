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Крымские отельеры рассказали о борьбе с «туристическим» воровством в гостиницах
Общество
Крымские отельеры рассказали о борьбе с «туристическим» воровством в гостиницах
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В Крыму — самый разгар туристического сезона, море прогрелось, на улице жара, а во многих отелях и гостиницах практически нет свободных мест. При этом туристы часто забирают с собой сувениры, причем не только купленные в магазинах, но и те, что они умудряются вытащить из временного жилища: гостиницы, частного дома, квартиры. Чаще всего туристы увозят из отелей полуострова полотенца и тапочки, однако бывает, что забирают даже лампочки, подушки, пульты от телевизоров и даже сантехнику.

«Да, был случай, когда турист, уезжая, свинтил кран в душевой. Я не совсем понимаю, на что он рассчитывал, урегулировали, огласке не предали. Пропавшие полотенца мы уже даже не считаем. Было, что забирали антисептики с ресепшена, которые предлагаются к многоразовому использованию. Из кафе нашего часто пропадают столовые приборы и бокалы», — рассказала ФАН управляющая гостиницы «Алушта» Наталья Николаева.

Крымские отельеры рассказали, как они борются с воровством туристов в гостиницах
pixabay.com  / 

Для того чтобы обезопасить имущество отеля, владельцы могут запросить у туристов депозит, который будет возращен после сдачи номера. После того как гости отдают ключи, горничная осматривает номер и передает на ресепшен, что все на месте. Однако такой депозит просят немногие, поскольку считается, что это может вызвать раздражение у гостей и понизить их лояльность.

«Мы ввели в нашем гостевом доме депозит. Он небольшой — 5000 рублей, что немного больше стоимости суточного размещения. Но зато наши гости, пока отдыхают у нас, носят пушистые халаты, а не почти одноразовые, у нас качественное белье, аксессуары в ванной комнате.

Кроме этого, у нас в каждом номере есть так называемое «краш-меню», где мы честно указываем стоимость халата, подушек и даже ершиков для унитазов, и если с чем-то люди не могут расстаться после отъезда, мы легко вычитаем стоимость из депозита», — рассказала владелица гостевого дома в Коктебеле Анна Чипенко.

Крымские отельеры рассказали, как они борются с воровством туристов в гостиницах
Пресс-служба Минкурортов Крыма  / 

Она добавила, что только таким способом можно гарантировать сохранность имущества гостевого дома, потому что, к сожалению, многие малые объекты размещения сегодня работают «в черную», соответственно, они не смогут ничего предъявить воришкам даже в судебном порядке.

«Люди понимают, что проще простить халат, нежели разбираться. В этом случае в номере делают все по максимуму антивандальное, а в общих зонах ставят камеры наблюдения, чтобы вынести телевизор было затруднительно. Все равно потери неизбежны, понимая это, мы можем закладывать стоимость этих рисков в общую цену за проживание», — объяснила Анна Чипенко.

Напомним ранее ФАН писал, что предприниматели в Севастополе активно продают готовый бизнес. Чаще всего на сайты по продажам выставляют кафе, салоны красоты, а также детские сады и спортклубы.

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