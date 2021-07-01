Актриса Марина Александрова поделилась фото с яхты в Севастополе

Актриса Марина Александрова поделилась серией фотографий на фоне Черного моря. Вместе с маленькой дочкой — в объятиях, в белых платьях на фоне синего моря и неба — они плывут на яхте. А фотограф, словно наблюдая за ними из каюты, сделал несколько снимков, на которых видна трепетная любовь и нежность между мамой и малышкой.

«От любимого», — подписала Марина Александрова серию фотографий и добавила стихотворение русской поэтессы Али Кудряшевой.

Поклонники оценили новый пост и локацию съемки. Российская бизнесвумен, совладелица компании «Золотая Балка» в Севастополе Снежана Георгиева написала актрисе, что она узнала антураж.

«Знакомый кораблик», — прокомментировала пост Марины Александровой владелица винного бизнеса.

Напомним, сейчас Марина Александрова находится в Крыму на гастролях. Корреспондент ФАН узнал, что на фото она находится именно в Севастополе. Вместе с актером Сергеем Маковецким они играют в спектакле «Папа». Это реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в эмоциональном напряжении.

«Это волшебная постановка, потому что с первых сцен она кажется комедией, ты улыбаешься, расслабляешься, а затем тебя все больше вовлекают в диалог, картина перед глазами становится не такой простой, как на первый взгляд, и вот ты уже рыдаешь крупными слезами. Но финал дарит облегченный вздох. Я вышла и поняла, что хочу еще вернуться, посмотреть еще, рассмотреть детали. «Папа» однозначно стоит того, чтобы сходить», — рассказала ФАН жительница Симферополя Олеся Стамболина, которая уже посмотрела спектакль.

Пьесу уже увидели жители Симферополя и Севастополя. Завершающий показ постановки состоялся накануне вечером в Ялте. Напомним, на Первом канале состоялась премьера сериала «Большое небо», юный актер, снявшийся в картине, Митя Махонин дал интервью корреспонденту ФАН.