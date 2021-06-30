Украинцы Крыма рассказали, верят ли они в потепление отношений между Киевом и Москвой

Во время прямой линии с россиянами президент РФ Владимир Путин высказался об отношениях с Украиной и возможной встрече с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, он не считает украинский народ недружественным.

«Я считаю, что украинцы и русские — один народ. Русский народ всегда старались раздробить. Сначала Польша, потом это подхватила Австро-Венгрия. Я не считаю, что украинский народ является недружественным, но руководство является недружественным», — сказал президент.

Как говорит председатель совета РОО «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина, их организация полностью согласна с Владимиром Путиным относительно того, что украинцы и русские — один народ.

«Я была на одной из прямых линий президента, задала ему такой же вопрос, на что Владимир Путин ответил, что рано или поздно отношения наладятся. Действительно, те годы, которые прошли после так называемого разрыва отношений между Украиной и Россией, для истории — очень маленький срок. Через 10-15 лет, я уверена, братские народы снова будут едины, как и прежде», — сказала Гридчина.

По ее словам, Украина, к сожалению, находится под внешним влиянием и управлением, однако хочется, чтобы страна поменяла свой курс. Но пока даже украинские министры спокойно говорят о своем подчинении Вашингтону, потепления между двумя странами быть не может.

Ранее в ходе прямой линии президент Российской Федерации сообщил, что если и встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, то сначала надо понять, о чем вообще разговаривать, так как тот отдал страну «под полное внешнее управление».