Для жителей Крыма с 1 июля впервые за два года повысятся тарифы на услуги ЖКХ

Симферополь, 1 июля. С 1 июля в Крыму впервые за два года повысятся тарифы на коммунальные услуги, рост составит от 3,6 до 9% в зависимости от вида услуги. Тарифы на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение и вывоз твердых коммунальных отходов возрастут на 3,6%, на газоснабжение — 5,8%, на электроэнергию — около 9%.

Так, стоимость 1 кВт/ч при потреблении до 150 кВт/ч в месяц составит 3,31 рубля, от 150 до 800 кВт/ч в месяц — 4,17 рубля, при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц — 5,53 рубля. Для сельской местности стоимость при потреблении до 150 кВт/ч в месяц — 3,12 рубля, от 150 до 800 кВт/ч — 3,87 рубля, свыше 800 кВт/ч в месяц, как и для горожан — 5,53 рубля.

Предельная стоимость кубического метра питьевой воды для населения не превысит 32,69 рубля, уровень тарифа на водоотведение также составит не более 32,69 рубля за кубометр. Уровень предельного тарифа на тепловую энергию составит 2382,80 руб./Гкал.

Для жильцов домов и общежитий, оборудованных кухонными электроплитами и электроотоплением, предусмотрены отдельные тарифы. А для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа предусмотрены льготы.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что о повышении тарифов глава Крыма Сергей Аксенов сообщил еще в мае в ходе выступления в парламенте региона.