Фото-бизнес с животными никак не могут искоренить в курортных городах

Симферополь, 2 июля. В разгар курортного сезона на набережных и пляжах нередко можно встретить людей, предлагающих за деньги сделать фото с мелкими животными, такими как обезьяны, вараны, голуби и им подобными. В ходе пресс-конференции «Закон и безопасность: животные в культурно-зрелищных организациях» эксперты обсудили легальность данного способа заработка и меры пресечения.

«Начну с того, что это — не бизнес. Это — незаявленный вид деятельности. Фактически, тут надо разграничивать — тот, кто имеет в виде деятельности это культурно-зрелищное мероприятие, подпадает под действие закона; с теми, кто не имеет такого вида деятельности и просто ходит, должны разбираться непосредственно органы полиции», — сообщил заместитель руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Юрий Епанов.

Он подчеркнул, что данный вид деятельности — это фактически то же самое, что и несанкционированная торговля в неустановленных местах или несанкционированное производство. Такие «предприниматели» наказываются МВД с последующим изъятием животных и их передачей тем, кто может организовать необходимые условия для их содержания.

«Сегодня есть статьи, которые подразумевают наказание таких людей, которые занимаются незаявленным видом деятельности. Полиция работает, значит, [законы] работают», — подчеркнул Епанов на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

При этом он отметил: то, что приносит деньги, будет всегда заманчиво — это вечный бой, с этим всегда нужно бороться, и есть определенные организации, отвечающие за такую борьбу. По его личному мнению, подобного «бизнеса» существовать не должно.

Епанов также подчеркнул, что полностью искоренить такой «бизнес», как и торговлю наркотиками или оружием, практически невозможно. Единственный возможный вариант — это работа с молодежью и повышение сознательности граждан, считает эксперт.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что севастопольцы обеспокоены будущим дельфинов из дельфинария в центре города, который в скором времени будет демонтирован по решению суда.