Зоопаркам Крыма придется получить лицензию на использование животных для заработка

С 2022 года в работу организаций, использующих животных, вносятся новые требования. В связи с этим зоопарки, дельфинарии, океанариумы, зоосады и другие подобные заведения обязаны до 1 января 2022 года получить лицензию на право осуществления деятельности. На пресс-конференции «Закон и безопасность: животные в культурно-зрелищных организациях» обсудили проблемы, связанные с этим, и рассказали, почему подобные организации в Крыму до сих пор не подали ни одной заявки на получение лицензии.

Заместитель руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Юрий Епанов сообщил, что в Крыму и в городе Севастополе на данный момент официально зарегистрировано 35 предприятий, занимающихся данным видом деятельности. Процесс получения лицензии, по его словам, не сложный, но требующий времени: проверка соответствия объекта нормам занимает около двух недель, еще неделя уходит на принятие решения центральным аппаратом о выдаче и присвоении соответствующей лицензии.

«Нет ничего сложного, наши специалисты выходят, в случае каких-либо замечаний их можно устранить в ходе проведения обследования, также мы можем перенести данное обследование, если видим какие-то нарушения, которые требуют определенных материальных затрат, чтобы их исправить», — заверил Епанов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он также сообщил, что если в сентябре поступит вал заявлений на проверку, то физически до 1 января обработать их будет сложно, даже несмотря на то, что штат сотрудников готов ко всему и приложит все усилия к тому, чтобы уложиться в сроки. А на те предприятия, которые не успеют получить лицензию, будут наложены штрафные санкции в виде административного нарушения вплоть до приостановки деятельности.

«Мы работаем на то, чтобы не рушить, не закрывать, а профилактировать и привести в соответствие», — сказал он на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Соответствующий федеральный закон был принят в 2018 году. Отвечая на вопрос о том, почему за два года заявки на лицензирование не были поданы, Юрий Епанов высказал свое личное мнение: он считает, что предприниматели хотят максимально эффективно отработать сезон и только после этого вкладываться, потому что это принесет определенные затраты. Он также отметил, что в ходе проверок подобных организаций в Краснодарском крае большинство вопросов вызывают условия содержания животных.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что следователи заинтересовались крымским живодером после резонансного видео в Сети. Пользователи шокированы произошедшим и требуют применить к мужчине соответствующее наказание.