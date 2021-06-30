Разграбленный украинским бизнесом винзавод в Крыму выставили на продажу

Госсовет Крыма согласовал продажу имущества бывшего Азовского ликеро-водочного завода в селе Азовское Джанкойского района. Как сообщили ФАН в пресс-службе министерства сельского хозяйства Республики Крым, имущество закреплено в настоящее время за ГУП РК «Крымский винный завод».

Азовский ликеро-водочный завод попал в санкционный список ЕС в 2014 году в числе девяти крымских предприятий. В лихие девяностые завод был обанкрочен в угоду неким бизнесменам. С 2004 года предприятие находилось в состоянии юридического банкротства. Предпринимались безуспешные попытки найти инвестора для возобновления работы завода. И хотя в 2011 году республиканские власти смогли вернуть имущество в собственность республики, восстановить полноценный производственный цикл так и не удалось. Слишком многое было утрачено. Возвращены были только полуразрушенные здания с устаревшим нерабочим оборудованием.

Prt Scr youtube.com / Иван Пирожак

Оставшееся имущество присоединили к ГУП РК «Крымский винный завод». У предприятия, формально находящегося в процессе реорганизации, возникла задолженность перед ГУП. По словам спикера парламента Крыма Владимира Константинова, размер задолженности составляет порядка 50 млн рублей. После продажи оставшегося имущества вырученные средства пойдут на погашение образовавшейся задолженности.

Prt Scr youtube.com / Иван Пирожак

Директор ГУП РК «Крымский винный завод» Александр Гриньков рассказал ФАН об истории возврата имущества в собственность республики и дальнейших планах возрождения предприятия.

«Во времена СССР Азовский ликеро-водочный завод выпускал несколько видов водочной продукции. В 90-е годы был разграблен частными лицами. Еще в украинский период, а также после 2014 года в российском правовом поле по частицам возвращалась собственность завода. Разыскивали документы, в судебном порядке возвращали буквально по крупицам. Целью продажи в настоящее время является восстановление предприятия и возобновление его профильной работы. Ищем инвестора и надеемся на успех», — заверил директор.

Азовский ликеро-водочный завод в числе 25 профильных предприятий успешно функционировал вплоть до 1980 года. После начала антиалкогольной кампании по указу первого президента СССР Михаила Горбачева многие предприятия спиртовой отрасли вынуждены были сократить объемы производства.

Prt Scr youtube.com / Иван Пирожак

Несмотря на сложности работы крымских предприятий в условиях санкционного прессинга со стороны ЕС и США, крымская винная продукция экспортируется в ряд стран СНГ, а также Кению и Эфиопию. Виноделы Крыма с помощью государственных ведомств республики постоянно работают над расширением рынка сбыта и популяризации крымских марок.