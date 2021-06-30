Украинских собственников предприятия в Крыму обвинили в гибели пчел и болезнях людей

В нескольких селах Бахчисарайского района агропредприятие «Сады Бахчисарая» выращивает фруктовые сады. Казалось бы, ничего криминального, если бы не побочные эффекты от опрыскивания территорий веществами неизвестного состава, после которых в ближайших селах, как говорят местные жители, регулярно гибнут пчелы и болеют люди. Жители мучаются от астматических приступов, кашля и расстройства работы желудочно-кишечного тракта, которые они связывают именно с опрыскиванием садов. Почему так происходит и можно ли сделать жизнь людей безопасной, а также сохранить экологию местности, разбирался корреспондент ФАН.

Сами «Сады Бахчисарая» расположены около сел Растущее, Зубакино и Плодовое Бахчисарайского района у самой реки Альма. Опрыскивание различными веществами или пестицидами растительности в такой близости от водного объекта само по себе является нарушением. Помимо этого, санитарно-защитная зона нарушена относительно жилых домов и сельского каптажа с питьевой водой.

Людей беспокоит состав веществ, которыми обрабатываются сады. Но еще с украинских времен получить разъяснение по составу не удалось ни жителям, ни редакции ФАН. Сотрудник предприятия, ответивший на звонок корреспондента по телефону, указанному на официальном сайте агропредприятия заявил, что эта информация является конфиденциальной. А главный агроном предложил отправить официальный запрос, на который, впрочем, ответа в редакцию так и не пришло.

Дмитрий Лисогор / из личного архива

Предыстория

Предприятие «Сады Бахчисарая» работает в Крыму с украинских времен. Раньше оно называлось «Сады Украины», и уже тогда жители испытывали неудобство от соседства с производителем. Но в украинский период добиться соблюдения природоохранных мер и защитить интересы граждан от «эффективного собственника» никто даже не мечтал: тотальная коррумпированность чиновников позволяла игнорировать что угодно. Поэтому многочисленные обращения в контролирующие ведомства, как правило, оставались без ответа, либо он приходил с формулировкой «все в рамках законодательства».

С переходом полуострова в российское правовое поле у людей появилась надежда, что наконец восторжествует закон. Дело немного сдвинулось с мертвой точки, на обращения стали реагировать, но все равно не так оперативно, как хотелось бы. Местные жители обращались и продолжают обращаться во все надзорные и контролирующие органы. Письма уходят в администрацию Бахчисарайского района и местную администрацию села, Роспотребнадзор, МВД, прокуратуру и даже в СК. Но пока идут проверки, опросы и другие действия и переписки, пчелы продолжают гибнуть, люди болеть, санитарные зоны не соблюдены, а питьевая вода в каптаже и в распределительной сети не соответствует санитарным нормам. Большинство жителей уже утратило надежду, но некоторые все-таки продолжают добиваться законности.

Федеральное агентство новостей /

На поверку оказалось, что учредитель агрофирмы «Сады Бахчисарая» — ООО «Сады Украины» с юридическим адресом в Харькове. 100% доли капитала принадлежит украинскому бизнесмену. В такой ситуации становится понятным, что при нынешнем отношении политических элит и ряда представителей бизнеса Украины к крымчанам ожидать от собственников заботы об окружающей среде, экологии и жителях Крыма не приходится. Стандартная ситуация: не свое — не жалко.

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Подробности от местных жителей

Житель села Растущее Дмитрий Лисогор, который вместе с отцом Василием содержат пасеку, рассказал ФАН, что с 2014 года добивается приведения работы предприятия в соответствие с законом в части природоохранных мер.

В 2015 году даже удалось добиться от Роспотребнадзора Бахчисарайского района подачи иска в суд к ООО «Сады Бахчисарая» в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями. Однако судебное заседание ведомством было проиграно из-за плохо подготовленных материалов дела. Как оказалось, в исковых требованиях Росприроднадзора были указаны требования к ответчику, превышающие компетенцию ведомства. Там содержалось требование срубить сад, а это превышение полномочий. Судья указал на этот факт и отклонил иск.

«В ответах от Роспотребнадзора по моим запросам, начиная с 2015 года, оговаривается, что проект размещения садов утвержден при Украине. Прокуратура на мои многочисленные запросы о предоставлении проекта размещения садов по нормативам Российской Федерации документа не предоставила. Должны быть также санитарное и экологическое заключение по проекту. Или эти документы засекречены, или их просто нет, что вероятнее всего», — считает Дмитрий.

Дмитрий Лисогор / из личного архива

Дмитрий также рассказал, что был на заседании суда в 2015 году по иску Роспотребнадзора. Дело рассматривал федеральный судья в Симферополе. Тогда судья указал генеральному директору предприятия, что у компании нет ни одного документа, который позволял бы заниматься данным видом деятельности на территории РФ. И если документы не будут приведены в соответствие с российским законодательством, то сады будут ликвидированы. Насколько руководство предприятия вняло рекомендации суда, выяснить не удалось. Запрашиваемые документы Дмитрию Лисогору ни одним ведомством для ознакомления предоставлены не были вплоть до настоящего времени.

В селах Бахчисарайского района каждый год гибнут десятки и сотни пчелосемей, у жителей участились различные недомогания, но специализированной комиссии по расследованию ситуации создано не было.

Что известно в настоящее время о собственнике

Официально отделом МВД Крыма по Бахчисарайскому району в ответе жительнице с. Растущее Галине Мартынюк (копия имеется в распоряжении редакции) подтвержден факт украинского собственника предприятия «Сады Украины», а также обнародована информация об имеющихся договорах аренды, которые действительны по настоящее время.

«Так, с 2010 года по настоящее время ООО Агрофирма «Сады Украины» является арендатором земельных участков сельскохозяйственного назначения, принадлежащих физическим лицам по праву собственности», — сказано в письме.

Правда, не уточняется, каким именно лицам принадлежат данные участки. Ведомство сообщает, что госрегистрация земель осуществлена при Украине 19 апреля 2010 года. Срок аренды указанных договоров — 25 лет, то есть до 2035 года. Со ссылкой на федеральное законодательство заявителю также разъяснено, что переоформление договоров аренды должно произойти до 01.01.2023 года. И никаких нарушений в рамках действующего законодательства правоохранительные органы не усматривают.

Федеральное агентство новостей /

По словам Галины Мартынюк, обращение в МВД было сделано во время очередной обработки, когда наряд вызывали жители села с целью прекратить опрыскивание. Направление и сила ветра относили облако непонятных веществ прямиком на близлежащие дома. Сама агрофирма опасность ядов не скрывает, по периметру заборов развешены таблички «Обработано ядом». Местные жители уверяют, что заборы зря установили, потому что никто не собирается воровать выращиваемую продукцию из-за опасения серьезно отравиться.

Дмитрий Лисогор / из личного архива

Не все хорошо с санитарными нормами

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Бахчисарайскому району 23 марта 2021 года подтвердило в ответе Дмитрию Лисогору целый ряд нарушений (копия ответа имеется в распоряжении редакции). В частности, указано, что на предприятии не проводится лабораторно-производственный контроль, не представлены документы, подтверждающие качество продукции, не представлены документы по проекту санитарно-защитной зоны по загрязнению воздуха, почвы и воды, а также отсутствуют результаты исследования и измерений по безопасности населения.

Кроме того, не производится контроль питьевой воды, а пробы воды из каптажа в с. Растущее и распределительной сети с. Зубакино не соответствуют санитарным нормам по большинству показателей. Отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения на проекты санитарных зон санитарной охраны источников, а также питьевых и хозяйственно-бытовых скважин. Однако по факту многие ответы сводятся к тому, что нарушений не выявлено.

Федеральное агентство новостей /

Что удалось выяснить ФАН

В запросе, направленном редакций ФАН в адрес Роспотребнадзора РК, о контроле работы агрофирмы «Сады Бахчисарая», а также об установлении санитарно-защитных зон получено разъяснение. Глава ведомства Наталья Пеньковская пояснила, что санитарно-защитные зоны (СЗЗ) агрофирмы «Сады Бахчисарая» действительно не определены.

Однако в связи с изменениями законодательных актов подать заявку на определение СЗЗ предприятие может до 01.01.2025 года. Также ведомство заверило редакцию, что в отношении юридического лица проводятся плановые проверки. Однако как часто они проводятся и какие выводы сделаны после проведения проверок, не поясняется.

Федеральное агентство новостей /

Глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова в ответ на запрос редакции ФАН заверила, что «за период 2019, 2020 и 2021 года обращения в учреждение ГБУ «Бахчисарайский районный ВЛПЦ» о фактах гибели пчел на территории Бахчисарайского района не поступали.

«В районе зарегистрировано 60 собственников пасек. Сельскохозяйственные предприятия района соблюдают нормы Федерального закона от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», в том числе и предприятие ООО «Сады Бахчисарая» (письмо руководителя ООО «Сады Бахчисарая» от 08.06.2021)», — сообщила глава администрации.

Было бы удивительно, если бы директор предприятия написал что-то другое в отношении работы своей компании. Ведь никто так и не проверил, чем именно обрабатываются деревья (судя по ответам ведомств на запросы, обращения и жалобы местных жителей). При этом, как говорит местный житель Дмитрий Лисогор, сейчас он проходит обследование в больнице. Врач высказал большую вероятность, что его проблема со здоровьем связана именно с воздействием ядохимикатов на слизистые. Сейчас он ждет официального заключения медиков.

В то же время именно в адрес администраций муниципальных образований министерством сельского хозяйства Республики Крым «направлены письма с рекомендациями взять под личный контроль и принять организационные и практические меры, направленные на предупреждение и предотвращение нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, на обеспечение неукоснительного соблюдения требований безопасности для медоносных пчел». Именно об этом говорится в ответе на запрос ФАН от министерства сельского хозяйства РК. Вот такой «контроль» получается у администрации Бахчисарайского района.

Федеральное агентство новостей /

Кто за что отвечает и кто что контролирует

Сегодня, и это признают профильные ведомства, такие как Россельхознадзор, Минсельхоз РФ и ветеринарный контроль, нет четкого формулирования прав и обязанностей, а также способов взаимодействия и, как следствие, ответственности за нарушение правил взаимодействия между аграриям и пчеловодами.

Чтобы доказать, что опрыскивание полей и садов связано с гибелью пчел и с ухудшением самочувствия людей и животных, а также чтобы выявить негативное воздействие на окружающую среду, необходимо создать специальную комиссию с привлечением большого количества специалистов в разных областях, провести множество анализов. И только по результатам выводов комиссии можно доказать связь между событиями. Процедура долгая и трудоемкая. К тому же непонятно, кто должен выступить инициатором создания комиссии.

Самым оптимальным способом связать гибель пчелы с ядохимикатами, которыми обрабатывают сады, был бы посмертный анализ насекомого. По утверждению пчеловода Бахчисарайского района Сергея Ильина, в Крыму отсутствует такая возможность.

«Есть одна лаборатория в Симферополе, которая проводит ряд анализов. Но у них нет реагентов, которые могут установить, от какого именно яда погибла пчела. Ближайшая сертифицированная лаборатория такого профиля есть в Краснодаре. Неразрешимой задачей является тот факт, что погибшую пчелу необходимо доставить в лабораторию в течение двух часов. В наших условиях это невозможно сделать физически. Поэтому мы терпим убытки и ничего не можем сделать, а сотрудники садов над нами просто смеются, радуясь своей безнаказанности», — с горечью рассказал Сергей в интервью ФАН.

Как можно исправить ситуацию

Народная мудрость гласит, что безвыходных ситуаций не бывает. И в этом направлении необходимо приложить усилия всем заинтересованным сторонам. Государство уже сделало шаг на законодательном уровне, приняв федеральный закон «О пчеловодстве в Российской Федерации», который вступил в силу 29 июня текущего года. В документе прописаны правила, согласно которым аграрии и пчеловоды обязаны принимать меры к сохранению пчел.

В частности, не менее чем за три дня предупреждать население в радиусе семи километров от мест обработки полей или садов с указанием времени начала и конца обработки. В то же время закон обязывает пчеловода поставить на учет пасеку и оформить ветеринарно-санитарный паспорт на свое хозяйство.

Пчеловоды также могут организовывать союзы и ассоциации для совместной защиты своих прав и интересов. Это, по мнению ветеринара с многолетним стажем Андрея Сокольского, может стать хорошим подспорьем совместного достижения успеха в сохранении популяции пчел и производстве качественного меда. К тому же пчелы выполняют еще одну очень важную роль в природе — опыление растений. То, без чего урожай получить невозможно.

«К сожалению, ситуация с гибелью пчел от пестицидов тревожная по всему Крыму и по всей России. Конечно, должны быть сертифицированные лаборатории, способные оперативно выдать экспертное заключение о причине гибели пчелы. При СССР такие были в каждом районе. Были специалисты агрономы-энтомологи, которые следили за соблюдением правил, оповещали население и следили за здоровьем пчел, помогали пчеловодам справляться с болезнями, организовывали профилактику. Сегодня эта система отсутствует. Поэтому у пчеловодов один выход — объединяться и бороться за свои права, привлекать юристов. Когда аграрии поймут, что за ущерб будет наказание, они будут соблюдать правила игры», — сказал Андрей Сокольский.

Понятно, что Крыму нужны предприятия, нужен доход в местный бюджет, жителям сел нужна работа. Важно лишь то, какой ценой достигается результат для одних за счет других. Наличие законов еще не гарантия благополучия — важно их исполнение.