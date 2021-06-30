Крымчане нашли «героев ялтинского потопа» и поделились историями спасения

Мэр Ялты Янина Павленко публично выразила благодарность «героям ялтинского потопа» — сотрудникам ДПС и простым людям, спасшим не одну жизнь в то время, пока бушевала стихия. ФАН собрал истории о настоящих подвигах и добрых делах.

«Вижу множество роликов о настоящих Героях ялтинского потопа. И ваши искренние призывы отметить их подвиги. Пока продолжаем жить в режиме ЧС, берем все на карандаш. И историю Мурада Бурзиева, который несколько часов простоял в бурлящем потоке, помогая ялтинцам выбраться из водной западни, и сотрудников ДПС, которые также спасли жительницу Ялты», — пишет глава администрации Ялты Янина Павленко в Facebook.

Алла Обжа четыре часа простояла на скамейке остановки «Овощной рынок» в ожидании помощи. Из-за мощных потоков воды к ней не могла подъехать ни одна машины, но ее все же спасли. По словам россиянки, Олег Серебряков отважно прорвался через бурные потоки на своей старенькой Ниве и вывез ее в безопасное место.

«Он настоящий спаситель для меня! Большая благодарность и низкий поклон за помощь в трудную минуту», — пишет женщина в Сети.

Алборов Сослан рассказывает о еще одном неравнодушном ялтинце: Саша Скала эвакуировал из Васильевки людей, у которых смыло дом. А пользователь Р. Наумова опубликовала видео, на котором парень вытащил из воды другого парня с собакой, имени его пользователь не знает. Местные жители выражают благодарность тем, кто рисковал ради спасения жизней.

Prt Scr facebook.com / Янина Павленко

«Спасибо всем, спасибо каждому! Пришла стихия, но она нас не разъединила, а объединила. Каждый добропорядочный человек помогал тому, кто оказался в плену потопа! Вместе мы противостоим любой стихии. Я никогда не забуду глаза людей, в которых была благодарность за питьевую воду! Всем, кто боролся со стихией, не жалея сил, и потерял счет времени, я желаю отменного здоровья и крепости духа», — пишет Лариса Боровская.

Еще один герой — Мурад Бурзиев. Мужчина с помощью веревки переводил людей через поток воды. Бурзиев рассказывает, что на следующее утро после оказания помощи был похож на выжатый лимон.

Ранее ФАН рассказывал, как люди благодарили Мурада Бурзиева за спасение своих жизней и писали ему десятки восхищенных сообщений.