Крымчане будут ждать на прямой линии ответ от Путина по строительству новой дороги

Накануне прямой линии с Владимиром Путиным крымчане записали видео, в котором обратились к президенту за помощью в наболевшем вопросе строительства Юго-восточного обхода города Симферополя. Ролик жителей Добровской долины набирает популярность в социальных сетях. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Вопрос строительства Юго-восточного транспортного обхода Симферополя остро встал в конце 2019 года, когда жители Добровской долины узнали, что через село Заречное Симферопольского района и часть ялтинского дачного массива республиканские власти намерены проложить новую скоростную трассу. Об этом ФАН писал ранее.

Жителей взволновала опасная близость трассы к Аянскому водохранилищу, которое многие специалисты официально признали самым чистым и полноводным на всем крымском полуострове. Согласно первоначальному проекту, трасса должна была пройти всего в 100 метрах от среза воды, что и послужило поводом для ожесточенных споров. Кроме того, новая дорога будет иметь категорию 1Б, что предполагает высокий скоростной режим и сплошное металлическое ограждение, из-за чего ее негативное антропогенное воздействие на населенные пункты, через которые она пройдет, практически ничем не компенсируется.

Масла в огонь добавил ряд просчетов в информировании местного населения, которое узнало о проекте от работников геодезической службы.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Чтобы погасить возникшее социальное напряжение, правительство республики приняло ряд мер, среди которых было создание специальной контактной группы, состоящей из местных жителей, специальной комиссии во главе с вице-премьероми проведение общественных слушаний, на которых обсуждались варианты прохождения дороги.

По результатам голосования подавляющее большинство местных жителей высказалось за строительство дороги вдоль военного полигона «Ангарский», расположенного неподалеку, и далее с пересечением действующей алуштинской трассы в районе остановки «Заречное-3» через земли дачных массивов.

Изменение первоначального плана прохождения трассы вызвало встречные претензии дачников и жителей Заречного. По их мнению, изменение первоначального плана строительства ведет к удорожанию проекта на несколько миллиардов рублей, а самое главное — ставит под удар ту часть населенного пункта, которая первоначально не должна была быть затронута. Так количество изъятых земельных участков возрастает с 165 до 215.

Федеральное агентство новостей /

Согласно данным проектировщиков, перенос трассы позволит сократить количество изъятий с 75 домов до 58, из которых жилых под снос попадает всего 20 против 53 в случае реализации первоначальной схемы (документ имеется в распоряжении редакции).

По словам жителей Заречного, руководство республики уже более года обещает им отказаться от прокладки дороги возле водохранилища и принять решение с учетом общественного мнения, однако процесс затягивается. В связи с этим жители Добровской долины решили обратиться к президенту с просьбой повлиять на ситуацию, ускорить процесс оформления необходимых документов и не забывать об интересах крымчан.

В пресс-службе Евгения Кабанова Федеральному агентству новостей сообщили, что уже дали председателю местного ТОС пояснения по поводу задержек с оформлением документов на строительство трассы.

«Уважаемый Евгений, здравствуйте. С моей стороны проводится кропотливая работа по разрешению всех вопросов, связанных с восточным обходом города Симферополя. Мы неоднократно с вами встречались и обсуждали все в открытом ключе. Информирую вас, что в ближайшее время состоится очередная встреча с инициативной группой. О дате и времени ее проведения вы будете оповещены дополнительно», — процитировала пресс-служба ответ вице-премьера в социальных сетях.

Ранее ФАН сообщал, что вопрос строительства новой скоростной трассы в Заречном стал причиной конфликта между жителями, даже дошел до обращения в ФСБ.