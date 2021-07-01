Крымские черешня и персики скоро появятся на прилавках Москвы

В Крыму приступили к массовому сбору урожая черешни и первых персиков. Корреспондент ФАН побывал на предприятии «Персики Бахчисарая», чтобы лично ознакомиться с работой крымских агрономов и аграриев.

Предприятие «Персики Бахчисарая» специализируется в основном на выращивании косточковых — сливы, черешни и персика. Общая площадь обрабатываемых территорий предприятия составляет 100 гектар. Из них плодоносящих — 30 гектар. В данный момент на сборе черешни задействованы 25 человек, на сборе персиков — до 10 сотрудников. Работники уже успели собрать около 3 тонн персиков и порядка 12 тонн черешни.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Нашему корреспонденту удалось пообщаться с одним из сезонных работников предприятия Сергеем Блиновым. Ему всего 16 лет, собирать черешню он пошел, чтобы накопить денег на мотоцикл. По его словам, на «Персики Бахчисарая» выгодно работать, так как ему платят 26 рублей за килограмм продукта, тогда как в других фирмах — всего 20 рублей.

По словам работников предприятия, основной рынок сбыта крымской черешни — Москва. Порядка 60% урожая сразу уезжает в столицу. Сотрудники утверждают, что «Персики Бахчисарая» стараются обходиться без химической обработки деревьев, что позволяет повысить качество продукции.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

На предприятии побывал и министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, который после дегустации крымского продукта отметил, что это самая вкусная черешня в Крыму, аналогов корой нигде нет.

Предприятие вышло на пик урожайности черешни. По словам начальника управления сельского хозяйства администрации Бахчисарайского района Василия Фаевского, в этом году урожай намного лучше, чем в предыдущем, из-за благоприятных погодных условий.

«Вымерзло в том году много, весенние заморозки были. Здесь климат такой: горы, хоть и держат тепло, но если хотя бы сутки будет держаться минусовая температура, то ничего уже не поможет», — отметил Фаевский.

Он подчеркнул, что в основном на предприятии трудятся сезонные работники. В обычном режиме для обслуживания садов даже такой большой площади нет необходимости держать несколько десятков человек.

Ранее ФАН рассказывал, как в Крыму работает завод, которому скоро исполнится 100 лет. Там уже целый век создают гидролат из розы, косметику и эфирные масла.