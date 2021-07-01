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В Крыму показали знаменитые лавандовые поля, аналогов которых нет во всей России
Общество
В Крыму показали знаменитые лавандовые поля, аналогов которых нет во всей России
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Знаменитые крымские лавандовые поля и розовый питомник посетил корреспондент ФАН. Эти места привлекают ежегодно десятки тысяч туристов и крымчан.

Лавандовое поле в селе Тургеневка Бахчисарайского района уже стало одной из главных сезонных достопримечательностей Крыма. По словам директора агрофирмы «Тургеневская», за неделю поля с лавандой посещает более 10 000 туристов.

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Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев
Стоит отметить, что с 21 июня 2021 года вход на лавандовое поле в Тургеневке стал платным. Руководство предприятия приняло такое решение из-за регулярных хищений и повреждений лаванды.

В Крыму показали знаменитые лавандовые поля, аналогам которых нет во всей России
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

Теперь, чтобы попасть на поле, придется заплатить 300 рублей. Бесплатно могут пройти лишь дети до 14 лет, многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды, имеющие при себе удостоверение, а также жители Бахчисарайского района при предъявлении паспорта с пропиской.

«В прошлом году мы не собирались вводить плату за посещение полей, но мы были в шоке от того, что творилось этой весной и в начале лета 2021 года. Это какое-то варварское отношение. Я не знаю, с чего такое обострение случилось. Введение платы за вход — это вынужденная мера», — прокомментировал ситуацию директор предприятия Алексей Мишин.

По его словам, эти деньги пойдут на уход за полями.

В Крыму показали знаменитые лавандовые поля, аналогам которых нет во всей России
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

Агрофирма «Тургеневская» занимается выращиванием и переработкой многолетних эфиромасличных культур в Крыму с 2000 года, а с 2020 года на полуострове запущен социальный проект в сельских поселениях республики — «Лавандовый пояс».

В настоящий момент предприятию принадлежит 250 га лаванды узколистной и 30 га розы эфиромасличной в Бахчисарайском районе. Из них 100 га лаванды и 6 га розы высажены в 2020 году. Общая площадь обрабатываемых земель превышает 700 га. По словам Алексея Мишина, раньше это были по большей части заброшенные после развала СССР земли.

В Крыму показали знаменитые лавандовые поля, аналогам которых нет во всей России
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

По словам аграриев, в этом году на полуострове планируют высадить 127 га эфиромасличных культур. Это не только лаванда, но и роза.

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму за двое суток истратили месячный запас противоградовых ракет, чтобы сохранить поспевший урожай. В связи с этим на полуострове экстренно пополняют запасы этих специфических «боеприпасов». 

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