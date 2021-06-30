Следователи заинтересовались крымским живодером после резонансного видео в Сети

На днях под Симферополем произошел вопиющий случай. Мужчина повесил собаку на поводке на заборе — животное спустя время погибло. В ситуации разбирался ФАН.

Видео в Сети разместила девушка, которая стала очевидцем инцидента. Девушка, увидев, как мужчина силком тянет собаку на веревке, включила камеру на телефоне и пошла следом. Приблизившись, она увидела, как мужчина душит животное, повесив на заборе при помощи веревки. Девушка потребовала отпустить собаку, которое уже безвольно упало на землю, но мужчина вновь натянул веревку.

В свое оправдание мужчина заявил, что собака душила его цыплят, но сама автор видео уверена, что эта собака — не единственная его жертва. На втором видео девушка показывает мертвую собаку в мусорке и рассказывает, что жители села Верхнекурганное постоянно находят в мусорных контейнерах мертвых животных.

Видео вызвало бурную реакцию общественности: в комментариях к видео люди озвучивают, как жестко нужно поступать с такими людьми. Некоторые обсуждают действия автора видео: одни считают, что девушке следовало быть решительнее и попробовать спасти животное, другие же заявляют, что это было бы неразумно: автор сделала все, что могла, ведь и она могла стать жертвой. Есть и те, кто понимает, что вершить справедливость своими руками — не лучшая идея.

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«За самосуд можно сесть. Так что было бы хорошо заявление в полицию написать, а видео — доказательство», — пишет Дмитрий.

«Для начала — заявление в ближайший пункт полиции. Видеодоказательство есть. Хоть на сколько-то, но сядет», — комментирует Ольга.

«Нельзя оставлять без внимания! Видео отдать в полицию. Закон о жестоком обращении с животными никто не отменял. Таких нужно наказывать по всей строгости закона. А бумеранг, надеюсь, его настигнет», — пишет Наталья.

В МВД уже отреагировали на произошедшее: на место происшествия выехали сотрудники полиции Симферопольского района. Как рассказали ФАН в пресс-службе МВД по Республике Крым, в ходе опроса местных жителей и очевидцев участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Симферопольскому району установлен мужчина, предположительно, причастный к гибели животного. Им оказался 65-летний житель села Верхнекурганное Симферопольского района. Правоохранителям мужчина говорил, что собака загрызла его цыплят. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия.

Ранее ФАН рассказывал, как амурские волонтеры спасают пострадавших во время наводнения домашних животных и вывозят их из зоны бедствия.