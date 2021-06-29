Они не пожалели его беременную жену: историк рассказал о судьбе подпольщиков в Крыму

Сегодня в Крыму, как и по всей России, отмечается День партизан и подпольщиков. Ровно 80 лет назад руководство СССР приняло директиву о создании партизанских отрядов и диверсионных групп для борьбы с вражескими войсками.

В конце 1941 года в нашей стране действовало более 90 тысяч партизан. С каждым годом их становилось все больше. Уже в 1944 в тылу врага действовало свыше шести тысяч партизанских отрядов, в которых сражалось более 1,1 миллиона человек. Стать партизаном мог каждый, несмотря на пол, возраст и вероисповедание. Особо ценными кадрами в движении были военнослужащие, оказавшиеся в окружении врага или бежавшие из плена. Они вносили в отряды организованность и дисциплину, военно-технические знания и боевой опыт.

«В Крыму партизанам было очень сложно. Во-первых, здесь нет таких лесов, как, например, в Белоруссии. Они все здесь мелкие, легко просматриваемые с воздуха, поэтому спрятаться здесь им было максимально сложно. Лютый холод начала сороковых годов и предательство местного населения, из-за чего были взорваны склады с провизией и вооружением, ставили работу партизан в Крыму на предел человеческих возможностей», — рассказал ФАН историк и экскурсовод Артур Заляев.

Global Look Press / Russian Look

В сильные морозы люди в лесу не разводили костры, чтобы не выдать свое место расположения, они не могли выйти к людям, так как был высок риск предательства, не могли и оставаться в схронах — там бы их обнаружили немецкие егеря. Тем не менее они наносили серьезный урон противнику. По официальным данным, партизаны отправили под откос 79 вражеских эшелонов, уничтожили 13 танков, два бронепоезда и почти 2000 автомобилей.

«Самым успешным боем партизан в Крыму принято считать схватку у Красного камня. Там состоялся первый бой отступивших из оккупированной немцами в ноябре 1941 года Ялты и фашистов. Партизаны здесь хорошо укрепились, до сих пор можно найти остатки землянок. У них уже был организован быт и сообщение, как к ним в расположение вооруженных немцев приходит предатель. Передовой отряд наших был полностью разбит, но когда фашисты возвращались, они попали в ловушку, которую подготовили для них уцелевшие партизаны. Враги были уничтожены», — говорит эксперт.

Global Look Press / Русский взгляд

Если партизаны вели борьбу в лесах, то в городах с врагом скрыто сражались подпольщики. В Севастополе с первых дней оккупации стали возникать подпольные группы. Одна из первых организаций появилась в Морском порту. Члены этой группы подрывали суда и железнодорожные вагоны врага, устраивали другие диверсии, распространяли в городе листовки с новостями с фронта.

Еще одна группа действовала под руководством Василия Ревякина, в честь которого названа улица, где сегодня расположен музей подпольщиков. Ревякину удалось сбежать из колонны пленных защитников Севастополя, которую немцы гнали по Лабораторному шоссе. Он укрылся в доме незнакомой женщины, именно этот дом сегодня стал музеем. В его подвале и сегодня сохранилась подпольная типография, на которой печаталась газета «За Родину!».

«Подпольщики в Севастополе действовали дерзко, они помогали бежать военнопленным, поддерживали с ними связь. Чтобы добыть ценную информацию, они даже официально устраивались в органы местной власти, создаваемые гитлеровским оккупационным командованием. К сожалению, их судьба сложилась трагично. За несколько дней до освобождения Севастополя всех членов группировки Ревякина расстреляли в Юхариной балке. Не пощадили даже 19-летнюю жену именитого подпольщика. Она тогда была на девятом месяце беременности», — рассказал историк Артур Заляев.

День партизан и подпольщиков в Крыму сегодня отметили возложением живых цветов к памятникам героям. Памятные мероприятия прошли в Симферополе, Джанкое и Севастополе.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, как крымчане помогли сестре милосердия из немецкого дома престарелых найти захоронение солдата вермахта, который погиб под Севастополем в 1941 году.