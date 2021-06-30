Актер нового сериала на Первом канале рассказал о своей роли и учебе в Севастополе

На Первом канале стартовал сериал «Большое небо». Это история двух героев — летчиков, полных противоположностей, которым предстоит пройти тяжелые испытания как в небе, так и на земле. В главных ролях Станислав Бондаренко и Алексей Демидов. Есть в картине и настоящие мэтры отечественного кинематографа — Рустам Сагдуллаев. Миллионы зрителей знают артиста по роли Ромео из фильма «В бой идут одни старики». Также в сериале снялся юный и перспективный актер из Севастополя Митя Махонин.

Мите 10 лет. Несмотря на столь юный возраст, за его плечами более двух десятков ролей в фильмах. Например, он работал с кинорежиссером Светланой Дружининой, снимавшей на полуострове сюжеты для кино «Гардемарины-4». В ленте он сыграл мальчика Витторио — сорванца, жившего в XVIII веке, который оказался в гуще различных событий. Также Митя снялся в главной роли в красивейшем фильме «Феодосийская сказка», о нем ФАН писал ранее.

Юный актер также играет на сцене Севастопольского академического русского драмтеатра. Корреспондент ФАН пообщался с талантливым ребенком.

— Почему ты решил стать актером?

— Актером быть очень интересно. Есть возможность познакомиться с интересными, необычными и умными людьми. Общаемся, работаем вместе. Можно у них чему-нибудь научиться. Съемки проходят в разных городах. Получается, что [ты] работаешь, а также путешествуешь. Вот я уже много где был. И хотя перелеты и поездки не всегда удобны и занимают время, но все-таки актером быть здорово! Я очень рад, что у меня есть такая возможность.

— Есть ли актер, на которого тебе хотелось быть похожим?

— С детства любил фильмы про пиратов и индейцев. Очень хотел сыграть, например, сильного и благородного индейца. Играл их Гойко Митич. Он мне очень нравится. Самым любимым был фильм «Пираты XX века»! Я его даже не знаю сколько раз смотрел. Захватывающий фильм, с перестрелками. И больше всего мне нравился не главный герой в исполнении Николая Еременко, а пират, которого сыграл Талгат Нигматулин. Какой же он потрясающий! Как увидел, так и захотел быть таким, как Талгат. И еще другие фильмы с ним посмотрел. В последнее время смотрю много классических боевиков со Сталлоне, Шварценеггером. И даже книгу-биографию Арнольда прочитал. «Терминатора» я очень давно люблю. И другие герои, которых они сыграли, мне тоже нравятся. Быть таким мощным и сильным, как Шварценеггер, я бы не отказался.

vk.com / Митя Махонин

— У кого ты учишься?

— Я пришел в театральную студию ФАРТ в три года. Вернее, меня папа привел. Моими учителями были Виталий Таганов, Владимир Крючков, Нателла Абелева — актеры Севастопольского театра имени Луначарского. Также я занимался в студии с выпускником ФАРТа, теперь актером из Санкт-Петербурга, Сашей Цицкуном и учился у Людмилы Оршанской — художественного руководителя ТЮЗа. И еще папа мне всегда помогает, и не только в актерской работе. У него тоже учусь всему.

— Чему в актерской профессии научиться тяжелее всего?

— Актер — это что-то невероятное! Учиться этому можно всю жизнь, потому что нет предела для человека что-то узнать, почувствовать, рассказать. Сложнее всего, наверное, передать это зрителям. И еще сложнее сделать так, чтобы им это было интересно и чтобы они стали переживать, сочувствовать тебе в актерском образе. Если брать конкретно актерское мастерство, сценическую речь, движения, то они важны все вместе. Вот, например, я не понимал, как правильно говорить и петь: не связки голосовые напрягать, чтобы тебя на втором балконе услышали, а просто говорить «в голову». И тогда звук сам летит и делается это легко.

vk.com / Митя Махонин

— Есть ли уже сыгранная тобой любимая роль? Кого хотел бы сыграть?

— Любая роль — это поиск образа и большая работа: иногда трудная, бывает веселая, но всегда и везде интересная и новая. Поэтому любимую назвать не получится, каждая близка по-своему. Сыграть бы я хотел в фильме ужасов героя, который противостоит злу, выбирается из потустороннего мира или спасает кого-то от монстра. Или самого монстра. Очень хочется сыграть отрицательную роль. Ролей злодеев у меня не было еще. В боевике можно тоже главного плохого [героя] сыграть. Ну, и от положительной, геройской роли, тоже не откажусь. Люблю сниматься в кино.

— Как бы ты объяснил инопланетянину, кто такой актер?

— Друг, инопланетянин, я сейчас буду говорить тебе, что делать, а ты — выполнять. Я — твое отражение в зеркале. Ты смотришь и понимаешь, что превратился в человека. Что ты чувствуешь и как будешь себя вести? Делай! И ты очень хочешь снова стать инопланетянином. Какие будут твои действия? Изобрази. Ты снова посмотрел в зеркало и увидел снова меня. Ты понял, что ты в космосе не один! А теперь попробуй представить себя на месте меня на своем месте и показать, как я это все переживу. Если не запутался, то здесь я — автор и режиссер, а ты — актер.

Сейчас в Крыму одновременно снимается сразу несколько фильмов. Например,съемки детского короткометражного художественного фильма «Навсегда» проходят в пострадавшей от наводнения Керчи.