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В Крыму экстренно пополняют запасы противоградовых ракет «Алазань»

Общество
В Крыму экстренно пополняют запасы противоградовых ракет «Алазань»
www.facebook.com  /  Андрей Рюмшин

Ежегодно град, обрушивающийся на земли сельхозназначения, наносит непоправимый урон культурам и приводит к потере части урожая. Чтобы этого не допустить, эксперты используют специальные противоградовые ракеты.

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин ознакомился с условиями работы противоградовой службы в ходе встречи с коллективом ГУП РК «Крымский элеватор». Как выяснилось, всего за двое суток на полуострове израсходовали месячный запас противоградовых ракет — сейчас его экстренно пополняют.

«Здесь работают опытные специалисты, хорошо знающие свое дело. Переоценить актуальность для спасения агропредприятий от градобития невозможно. И порой приходится очень нелегко. Так, только за двое суток, 26 и 27 июня, был израсходован месячный запас противоградовых ракет, который на сегодня экстренно пополняется ракетами «Алазань», — написал на своей странице в Facebook Рюмшин.

На предприятии министра посвятили в тонкости работы противоградовой службы, объяснив, как работают ракеты, и показали, как непогода выглядит на приборах.

В Крыму экстренно пополняют запасы противоградовых ракет
www.facebook.com  / Андрей Рюмшин

«Очень сложно с этим бороться. С природой, сами понимаете, бороться сложно. <…> Смотрите, какая плотность сумасшедшая, там отражаемость очень высокая, то есть там количество воды большое и уже появился град», — показывает сотрудник ГУП РК «Крымский элеватор».

Задача ракеты — разбить облако и засеять реагент, который не даст частицам кристаллов, льда и воды слипаться между собой, образовывая град. Именно благодаря этой системе в Крыму практически не бывает частых и продолжительных градов, которым под силу не только травмировать человека и повредить садовые культуры, но и побить машины, как это было в мае.

Отметим, что по мнению экспертов, причиной дождей такой интенсивности, прошедших в Крыму, могут быть последствия глобального изменения климата. Те экстремальные погодные явления, которые наблюдаются на полуострове в последние годы, получают все больший размах как по величине, так и по охвату территории.

 

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крым град непогода ливни
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