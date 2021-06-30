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Денис Майданов поблагодарил выступлением волонтеров, помогающих затопленному Крыму

Общество
Денис Майданов поблагодарил выступлением волонтеров, помогающих затопленному Крыму
Пресс-служба организации Молодежка ОНФ  / 

Популярный российский певец Денис Майданов лично поблагодарил команду «Молодежки ОНФ» за помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керчи и Ялте. Находясь в Крыму, он специально скорректировал свой график так, чтобы успеть встретиться и спеть пару песен с членами команды. Встреча прошла на территории Ливадийского дворца у памятника лидерам «Большой тройки».

«Хочу от себя лично и от всего Центрального штаба ОНФ поблагодарить «Молодежку ОНФ», которые совершают нормальные понятные человеческие подвиги. Мурашки пробирают. Ребята со всей страны приехали помочь тем людям, которым в одиночку сложно справиться с последствиями ЧС. Видя такую молодежь, я радуюсь. За ними большое количество товарищей, друзей, которые по всей стране находятся, и за ними будущее. Я не мог к ним не приехать», — рассказывает заслуженный артист России, член Центрального штаба ОНФ Денис Майданов.

Денис Майданов поблагодарил команду «Молодежка ОНФ», работающую в Крыму
Пресс-служба организации Молодежка ОНФ  / 

Команда «Молодежки ОНФ» в Крыму с прошлой недели и до настоящего времени успела отработать более 50 адресов в пострадавших городах. Среди них есть и медики, и строители, и юристы, а также электрики и психологи. Как сообщает заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич, они помогают местным жителям справиться с последствиями чрезвычайной ситуации: разбирают завалы, выносят мебель, откачивают воду, оказывают психологическую поддержку. Кроме того, молодые люди формируют единую базу обращений пострадавших с перечнем работ, которые необходимо провести, и консультируют жителей по юридическим вопросам.

Ранее ФАН рассказывал, что в составе группы «Молодежка ОНФ» приехало примерно 100 человек из 11 регионов России. Они вместе со спасателями, добровольцами, местными жителями и даже туристами помогали Ялте и Керчи вернуть жизнь городов в привычный ритм.

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