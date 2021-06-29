Одессит назвал жалкой попытку полицейских угомонить «патриотов» на концерте Басты

Националисты в Одессе попытались сорвать очередной концерт российского рэпера Басты (до этого он выступил с двумя концертами в Киеве), но конфликт удалось предотвратить при помощи так называемой полиции диалога. О ситуации в южной столице Украины и об эффективности нового подразделения полиции ФАН поговорил с бывшим одесским антимайдановцем, переехавшим в Крым после событий 2 мая 2014 года, Алексеем Драгуновым.

По его словам, украинское МВД сейчас переживает не лучшие времена, так как его пытаются реформировать по европейским стандартам. Этим и объясняется появление экспериментального подразделения «мягкого воздействия».

Согласно официальной информации, полиция диалога — это отдельное подразделение МВД Украины, которое не применяет оружия либо иных спецсредств, предназначенных для нейтрализации и задержания подозреваемых. В их задачу входит предотвращение совершения мелких правонарушений путем ведения переговоров.

«Это ненормально, когда кучку боевиков на зарплате приходится уговаривать не устраивать погромы. Все эти так называемые «активисты» на Украине уже сделали достаточно, чтобы по тем же украинским законам отбывать наказание в колонии. Но их приходится уговаривать. Выглядит так, будто их даже тронуть боятся, чтобы не иметь потом проблем с СБУ и их коллегами по цеху», — пояснил собеседник ФАН.

Он отметил, что МВД на Украине давно утратило так называемую монополию на насилие, уступив место СБУ и различным патриотическим организациям, которые, по сути, являются частными бандами на службе заинтересованных лиц.

«Иногда это молодежные военизированные организации, иногда — кучка бывших «ветеранов АТО». Но суть одна — это боевики на зарплате. Они выполняют приказы тех, кто им за это платит. И прикрывает от ответственности перед законом. Это легальные банды, которым закон не писан. И это укрепляет народ в мысли, что в стране хаос и беззаконие», — добавил Драгунов.

По мнению собеседника ФАН, сейчас сложно сказать, к чему именно приведут подобные ситуации в будущем, но образ страшных и злых активистов, перед которыми лебезят силовые структуры, явно авторитета государству в глазах населения не прибавит. По его мнению, это выглядит жалко.

Недавно бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев рассказал ФАН о планах президента Украины Владимира Зеленского продать больше половины украинских земель. Он подчеркнул, что после снятия моратория на продажу земли украинские власти будут ревностно следить, чтобы эти земли не смогли приобрести граждане России. Вплоть до того, что граждане Украины, получившие землю в наследство, будут обязаны через определенное время эту землю продать, если у их родственников есть гражданство России.