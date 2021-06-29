Адвокат рассказал о сложностях, возникающих при изъятии имущества у граждан в Крыму

Густонаселенность отдельных районов Крыма в совокупности с активным развитием инфраструктуры порой толкает проектировщиков и заказчиков строительства идти на изъятие имущества (земель или домовладений) граждан, чтобы создать новые объекты. Процедура эта сама по себе не очень приятная и хлопотная, поэтому, несмотря на стремление соблюсти все законные интересы граждан, иногда возникают спорные моменты.

Так было в случае со строительством трассы «Таврида», и подобное сейчас обсуждается при проектировании юго-восточного обхода Симферополя. К примеру, во время строительств трассы «Таврида» все получившие компенсационные выплаты граждане в основном остались довольны. Но возникавшие иногда спорные ситуации стали причиной множества слухов и сплетен, связанных как с процедурой изъятия, так и с размером компенсации за то или иное имущество.

Одним из самых распространенных слухов считается оценка имущества не выше кадастровой стоимости. О том, почему так происходит и какие претензии чаще всего возникают у крымчан в случае изъятия имущества, ФАН выяснял у члена крымской коллегии адвокатов Анны Черкасовой.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

«Имущество оценивается только по рыночной стоимости. Эксперты берут пять, семь, восемь объявлений о продаже недвижимости в этом регионе на данной территории и составляют единую среднюю цену за квадратный метр. Полная же оценка делается следующим образом: берется рыночная стоимость домовладения, рыночная стоимость земельного участка. Это суммируется. А вот теперь внимание: в сумму компенсации входит рыночная стоимость транспортных расходов, связанных с переездом, рыночная стоимость погрузки/разгрузки. Рыночная стоимость аренды жилья, если вы где-то проживаете, пока строится новое домовладение. Рыночная стоимость каждого дерева и каждого зеленого насаждения, которое есть на вашем участке. Плюс, делается экспертиза — специалисты-агрономы должны просчитать каждое дерево — сколько ему лет, сколько оно еще будет плодоносить, делается оценка рыночной стоимости этого урожая за каждый год, и эту сумму за каждый год, что это дерево могло бы плодоносить, вам должны возместить. Вот как делается правильная оценка», — пояснила Черкасова.

По ее мнению, информация о том, что имущество может быть оценено по кадастровой стоимости, не совсем соответствует действительности. Процедура оценки строго регламентируется российскими законами. Поэтому споры возникают чаще всего из-за ошибок самих оценщиков и недостаточного знания этих самых законов.

Федеральное агентство новостей /

Она подчеркнула, что на материковой части России таких проблем уже давно нет. Вместе с тем крымские оценщики не знают еще многих тонкостей, из-за чего в процессе оценки часто возникают острые конфликтные ситуации. Поэтому сейчас, к сожалению, приходится заказывать независимую экспертизу, чтобы точно быть уверенным, что тебе выплатят в полном объеме все то, что гарантировано законом.

Интересным фактом является то, что получившие компенсацию граждане подписывают соглашение, одним из пунктов которого является соглашение о неразглашении информации, что периодически пугает наших соотечественников.

Эту информацию также подтвердили в проектной организации ООО «Институт «Шельф», которая уже много лет занимается проектированием автомобильных дорог в Крыму.

«Оцениваем все по рыночной стоимости. При этом не мы сами, а сертифицированные организации, с которыми мы заключаем контракт. Стоимость всегда рыночная. Она никак не привязана к кадастровой. Кроме того, туда входят еще и расходы, связанные с изъятием земельного участка. Ну, или другие, если, допустим, там какие-то строения, улучшения. В общем, все, что связано с убытками, причиненными именно самим процессом изъятия — все это возмещается», — отметил начальник юридического отдела предприятия Янис Иеропуло.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Он подчеркнул, что оценка проводится в соответствии с Федеральным законом об оценочной деятельности и федеральными стандартами оценки. Также Иеропуло пояснил, что соглашение о компенсационной выплате действительно включает в себя пункт о неразглашении информации о сумме компенсации, но он распространяется на саму компанию «Шельф» и был включен в договор для защиты интересов правообладателей.

Ранее ФАН сообщал, что власти Крыма приняли решение помочь гражданам, пострадавшим из-за наводнения 17–18 июня. По словам сенатора от республики Ольги Ковитиди, каждый случай будет рассматриваться отдельно, а после полной оценки ущерба будет принято решение о возмещении материального вреда.