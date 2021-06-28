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Слишком долго ждали отпуска: туристы продолжают купаться в Ялте, несмотря на запрет

Общество
Слишком долго ждали отпуска: туристы продолжают купаться в Ялте, несмотря на запрет
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта, 28 июня. Купание на пляжах в Ялте и в соседних поселках пока остается под запретом из-за несоответствия воды ряду санитарных показателей. Купающиеся сегодня здесь туристы рискуют своим здоровьем, не дожидаясь официального разрешения Роспотребнадзора.

Как рассказала глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, в понедельник специалисты ведомства начали собирать пробы воды в акватории пляжей от Фороса до Алупки.

«То есть это те первые пляжи, по которым может быть принято решение о возобновлении купания. По срокам пока говорить рано. Сейчас купание на территории Большой Ялты запрещено», — напомнила Пеньковская.

По ее словам, пробы будут отбираться в течение трех дней ежедневно, и по итогам полученных результатов будет принято решение об их открытии или дальнейшем запрете на купание.

«Параллельно запланировано обследование дна силами Крымской республиканской аварийно-спасательной службы «Крым — СПАС». Работа начнется, как только снизится мутность морской воды», — подчеркнул министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«Слишком долго ждали отпуска»: турситы продолжают купаться в Ялте, несмотря на запрет
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Отметим, что некоторые туристы и местные жители, несмотря на запрет Роспотребнадзора, все равно купаются. Причем некоторые полагают, что им стоит лишь уехать из Ялты в сторону Кореиза или поселка Ай-Даниль и спрятаться на диком пляже, чтобы не подхватить какую-либо заразу. Однако напоминаем, что сильные ливни накрыли весь ЮБК, поэтому игнорирование рекомендаций может закончиться для некоторых в инфекционной больнице.

«Мы приехали сюда всего на неделю. Целый год ждали. Здоровье крепкое, надеюсь, не подведет. Все-таки с Урала ехали, терпеть никак не можем, слишком долго ждали отпуска», — сказал ФАН Сергей, приехавший в Гаспру из Перми.

Напомним, что на сегодняшний день пляжи других курортных городов открыты для туристов. Ранее ФАН рассказывал, как идет ликвидация последствий потопов и ливней в Крыму, в частности в пострадавших Ялте и Керчи.

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крым ялта пляжи
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