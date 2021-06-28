Немцы рассказали, что они действительно знают о Крыме

Многие иностранцы хотели бы побывать на полуострове, несмотря на то, что границы с Крымом из-за санкций, коронавируса и сложного маршрута прилета остаются закрытыми для жителей дальних стран.

Корреспондент ФАН провел небольшой опрос среди юных граждан Германии, и узнал, что в Берлине и Мюнхене знают о Крыме. Герман Трифонов — из переехавшей еще в 90-е семьи из Псковской области. Он родился в 1993 году, но на родине родителей ему побывать не удалось. Несмотря на это, в кругу семьи с ним общаются на русском и много рассказывают о доме его предков.

«О Крыме мне рассказывали родители, что ездили туда отдыхать при Советском Союзе. Они тогда были еще молодыми, работали на заводе, и поехали отдыхать по бесплатной путевке. Море до этого моя мама видела, лишь будучи маленькой девочкой. Показывали фото, такие, с обезьяной на пляже», — рассказал ФАН Герман.

Говорит, что с семьей они часто выезжали на море во Франции, Турции и Испании, и часто, сидя на пляже, его родители вспоминали свою молодость и первую совместную поездку на крымский курорт. Герман Трифонов отметил, что ему было бы интересно побывать на полуострове вместе с родителями.

«Я бы хотел сделать фото спустя 40 лет. Хотел бы видеть глаза своих родителей, которые, думаю, словно на машине времени бы могли оказаться в своей юности», — добавил Герман.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Еще один собеседник ФАН — 20-летний Йозеф Щульц. Парень сейчас обучается в одном из старейших университетов Германии — Берлинском университете Гумбольдта. Изучает садоводческие науки, поэтому его интересует флора полуострова.

«Было бы интересно побывать в садах и парках. Я слышал, в Крыму есть такие сады, где ухаживают за вековыми деревьями и растениями. Мне всегда нравились растения, цветы, я был поражен, когда узнал, сколько сил и знаний нужно приложить, чтобы парк выглядел торжественно и правильно и радовал посетителей круглый год», — рассказал ФАН Йозеф.

В основном о Крыме далеко за его пределами узнали из-за событий 2014 года. Те, кто здесь никогда не был, часто считают полуостров украинской территорией, однако с уважением относятся к волеизъявлению крымчан. Так и еще один респондент ФАН Денис Гофман, 23-летний житель Мюнхена, имеет о Крыме лишь географические представления.

«Крым сейчас — это как серая зона. Не до конца в России, ни в Украине. «Не до конца», потому что многие в Европе считают Крым территорией Украины, поэтому есть и санкции, и недовольства у европейцев. Надеюсь, что эта ситуация как-то выправится, потому что я мечтаю о путешествиях, объехать весь земной шар. Например, я не поеду в те страны, где сейчас война или опасно, поэтому я бы хотел, чтобы везде все было мирно и правильно, чтобы туристы отовсюду могли приехать», — рассказал Денис Гофман.

Из 15 молодых парней и девушек из Германии, опрошенных ФАН, о Крыме слышали и что-то знают 8 человек. При этом у них есть знакомые или родственники, кто говорит на русском языке или, так или иначе, связан с Россией, Украиной или Беларусью. Многие хотели бы побывать в Крыму, но переживают о санкциях. Лишь только двух коренных немок вопрос корреспондента ФАН о том, что они знают или слышали о Крыме, заставил задуматься и ответить «nothing» (по-английски «ничего»).

Напомним, ранее иностранцы рассказали в интервью ФАН о желании приехать в Крым и увидеть, почему все хотят приехать в «Артек», и посмотреть, как работает международный детский центр.