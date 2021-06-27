На набережной Ялты поют украинские песни о Киеве

Ялта после сильнейших ливней постепенно приходит в себя, и на набережной города уже традиционно появляются уличные музыканты, фокусники, продавцы сладкой ваты, танцоры и исполнители песен самых различных жанров.

«Як тебе не любити, Києве мій!» — звучит недалеко от часовни в центре набережной.

Седовласый старик исполняет песню композитора Игоря Шамо на слова поэта Дмитрия Луценко, написанную еще в 1962 году. Ему аккомпанирует на синтезаторе ассистентка. Напомним, что с ноября 2014 года песня утверждена официальным гимном города Киева.

Отметим, что на ялтинской набережной после 2014 атмосфера не поменялась, ей неважна политика, а интересна лишь любимая музыка. Каждое лето среди русских и иностранных хитов здесь можно услышать популярные песни групп «Скрябин», «Океан Эльзы», «Бумбокс» или «Вопли Видоплясова». Нередко их заказывают сами отдыхающие, в том числе и из России, и эти песни всегда тепло воспринимаются публикой. За прошедшие семь лет, как говорят местные жители, они не припомнят каких-либо инцидентов из-за украинских песен на набережной.

Как рассказал корреспонденту ФАН турист из Москвы, который приезжает в Крым уже более 15 лет почти каждый год, лично ему украинские песни нравятся и никаким образом его не раздражают. Однако он поделился случаем, произошедшим с ним несколько лет назад, когда в разгар лета он приезжал вместе с друзьями с Урала, которые сначала довольно неожиданно отнеслись к украинской музыке.

«Почему у вас поют украинские песни? Это нормально? Никто не против? Никого не смущает, что там в стране война идет?» ― такие вопросы задавали они москвичу, когда услышали у фонтана одну из украинских песен.

Он ответил им, что, несмотря на споры и множество негативных моментов, произошедших между украинцами и русскими, музыка, во-первых, ни при чем, а во вторых ― многие люди полюбили эти песни еще задолго до того, как Крым воссоединился с Россией, и их вкусовые пристрастия не поменялись, даже несмотря на поведение властей Украины.

Ранее ФАН рассказывал, что крымчане не стали злорадствовать из-за обрушившегося на Львов шторма и писали в соцсетях ободряющие комментарии, рассказывая, что понимают львовян, так как сами недавно пережили подобное.