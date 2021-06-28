Крымский водопад Джур-Джур сильно оживился: каким был в 2020 году и что стало сегодня

Крымский водопад Джур-Джур находится недалеко от Алушты в районе села Генеральское, в ущелье Хапхал. Входит в десятку самых знаменитых и посещаемых водопадов полуострова. Название он получил из-за своеобразного журчащего звука.

В этом туристическом сезоне водопады пользуются особенной популярностью у гостей. Связано это с увеличившимся объемом чистой горной воды. Этот сезон не такой засушливый: зима была со снегом, а весна и начало лета — с дождями. Прилегающая территория у водопадов покрыта растительностью, что добавляет очарование местности.

Турист из Москвы Георгий, который каждый год приезжает летом в Крым, поделился впечатлениями от увиденного с ФАН.

«В этом году водопад намного полноводнее и красивее. Свежее, что ли. В прошлом году я тоже приезжал сюда, но, к сожалению, воды было намного меньше из-за засухи. Радует, что природа Крыма оживает. И туристов в этом сезоне значительно больше», ― отметил Георгий.

Оба видео у водопада были сняты в один и тот же период, в конце июня, с разницей в год.

Высота водопада — 15 метров и ширина около 5. Средний объем сходящей воды ― 250–270 литров в секунду. У подножия водопада есть небольшое озеро. Но стоять под струями и купаться небезопасно, так как вместе с водой могут падать камни, а подышать чистым воздухом и полюбоваться вполне можно. Выше водопада протекает река с порогами.

Ущелье Хапхал и водопад Джур-Джур входят в состав Хапхальского гидрологического заказника республиканского значения, основанного в 1974 году. Общая площадь заповедника — 250 га. В окрестностях водопада есть участки двухвекового леса, где растут скальный дуб и крымская сосна. Этот заказник является одним из самых красивых и посещаемых в Крыму.

Недавний мощный циклон наполнил не только реки и водопады, но и водохранилища Крыма, что снизило вододефицит. Самое полное на сегодня ― Аянское водохранилище. Загорское пополнилось более чем на миллион кубометров воды, также стало наполняться Симферопольское водохранилище, увеличился приток в Чернореченское.