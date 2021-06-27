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Болгарин рассказал о своих впечатлениях от Крыма

Общество
Болгарин рассказал о своих впечатлениях от Крыма
Пресс-служба Алуштинского эфиромасличного завода  / 

Делегация из Болгарии в течение почти недели находилась в Крыму на международном форуме болгарской культуры «Розафест». Корреспондент ФАН пообщался с главой болгарской делегации и председателем Ассамблеи народов Болгарии о том, какие у гостей остались впечатления от Крыма и были ли сложности с тем, чтобы добраться до полуострова.

Как говорит Пламен Милетков, действительно, некоторые проблемы с организацией поездки были, в том числе недовольство с украинской стороны, но все разрешилось.

«Мы хотели приехать в составе 40 человек. Я отправил в Крым список этих людей, были и ректоры крупных вузов страны. Но мне позвонили из МИД Болгарии, я приехал на встречу с министром, а у него — украинский посол. В руках держит наши списки, спрашивает: «Кто подал списки на поездку в Крым?», — поделился Милетков тем, как украинские представители негодовали из-за их поездки на полуостров.

По его словам, это — очень плохо и ненормально, когда в особенности чиновники мешают налаживанию работы и связей.

Он также отметил, что в Болгарии тоже проводится подобное фестивалю болгарской культуры «Розафест» мероприятие в городе Казанлык. Там на розовых полях устраивают фестиваль «Царица роз».

Кроме того, он рассказал об изменениях, произошедших в Крыму.

«Я приехал сюда в 2015 году. Стоял в центре города, где гостиница «Украина» (в Симферополе. — Прим. ФАН), там светофор не работает, нет пешеходных переходов. Ничего нет. Сейчас увидел, какая большая разница, прекрасно, как все изменилось. За небольшое время много что стало лучше», ― сказал Милетков.

Кстати, на вопрос о том, не боялся ли Пламен Милетков санкций, когда собирался в Крым, он отметил, что уже несколько лет находится на сайте «Миротворец», поэтому его это не беспокоит.

«Крым остался в моем сердце, в моей душе. Я, когда приезжаю в Крым, будто приезжаю в мою Болгарию. Я так чувствую», — подытожил Пламен Милетков.

Всего на форум приехала делегация в составе 13 человек, в нее вошли также два мэра и один вице-мэр болгарских городов.

Отметим, что ранее в ходе посещения полуострова глава болгарской делегации признал, что полуостров является законной частью России.

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Все новости / Общество / Болгарин рассказал о своих впечатлениях от Крыма
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