В планах президента Украины Владимира Зеленского на ближайшие пару лет стоит продажа минимум двух третей украинской земли. Об этом в комментарии ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Так он прокомментировал заявление заместителя главы Минэкономики Украины Тараса Высоцкого о том, что несмотря на снятие моратория на продажу земли, граждане России не смогут приобрести земельные участки на Украине, потому что это запрещено законом. По его словам, все попытки приобрести землю через подставных лиц либо обойти запрет иным способом будут жестко контролироваться со стороны правительства Украины и СБУ.

Чтобы выяснить, как позиция украинской власти отразится на ее гражданах и гражданах России, ФАН обратился за комментарием к бывшему депутату Верховной рады Украины Олегу Цареву, который в свое время резко осудил евроинтеграцию Украины и выступил против нацистского госпереворота в 2014 году.

«Я уже говорил, что весь так называемый Евромайдан изначально задумывался под продажу украинской земли корпорациям «Монсанта» и «Дюпон». Зеленский рассчитывает, что с продажей земли в страну придут хоть какие-то деньги, и на какой-то короткий промежуток времени он еще будет «на коне», и у него будут неплохие рейтинги. Другое дело, что потом продавать будет уже нечего, и фактически это путь в никуда, поскольку вслед за продажей земли иностранцы привезут военные базы, частные военные компании, которые будут охранять эти ресурсы, и это дорога в один конец», — пояснил Царев.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Стоит отметить, что возможность передачи обширных территорий Украины наднациональным корпорациям с возможностью размещения на них частных военных компаний неограниченной численности предусматривалась еще в соглашении о добыче сланцевого газа на территории Незалежной в 2013 году.

Данный договор был подписан тогдашним премьер-министром Украины Николаем Азаровым и, по сути, позволял арендаторам земли размещать на своей территории частную охрану. Ее численность, подготовка, а также типы используемого вооружении и боеприпасов, согласно договору, регламентировались исключительно арендатором земли.

«Проданную Зеленским Родину, после того, как иностранцы заведут свои ЧВК и откроют военные базы, вернуть будет очень тяжело, чтобы не сказать невозможно. А поскольку в его планах на ближайшие пару лет стоит продажа минимум двух третей украинской земли, то после этого и начнется развертывание на Украине баз частных военных компаний. Поэтому время, в течение которого нужно вернуть Украину, очень ограничено», — подчеркнул собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Несладко придется теперь и гражданам Украины, имеющих родственников с российским гражданством. По словам эксперта, может получиться так, что при вступлении в наследство им придется в течение какого-то времени продать эту землю. Царев объясняет такую странную логику тем, что в понимании украинских властей наличие у граждан Украины родственников в России может расцениваться как потенциальная опасность опосредованного владения россиянами украинской земли. А учитывая, что родственники в России есть у многих, то проблемы могут начать носить массовых характер.

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