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На Ялту снова обрушился мощный ливень

  /   Обновлено: 26 июня 2021 14:49
Происшествия
На Ялту снова обрушился мощный ливень
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Непогода не спешит покидать Крым: после нескольких жарких дней курортная столица снова оказалась во власти стихии. Днем в субботу в городе опять начался ливень.

О надвигающейся непогоде ранее сообщало МЧС. На территории полуострова было объявлено штормовое предупреждение, сообщалось о граде и ливнях с ветром до 20 м/с.

«Мы утром вышли гулять, было солнечно и жарко. Буквально за 40-50 минут все затянуло, около 13:00 начался мощный ливень. Гром был очень сильный. Так грохотало, что даже сигнализации на машинах срабатывали. Все небо сверкало от молний. Быстро забежали к друзьям в гости, чтобы укрыться от непогоды», ― рассказала ФАН жительница Ялты Алена.

Также она прислала в редакцию видео, которое сняла в Ялте в разгар ливня.

«Начался сильный ливень. Собираем штаб, чтобы усилить те тонкие места, где еще возможно подтопление», — написала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Ранее ФАН рассказывал, что туристов не огорчил факт запрета на купание в море в Ялте из-за того, что пробы воды пока не соответствуют нормам, допускающим безопасное купание на побережье города.

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крым непогода ялта ливень янина павленко
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