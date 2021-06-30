Раньше тут отдыхали только министры, а сегодня любой турист — парк «Парадиз» в Крыму

В Крыму есть множество мест, поражающих своей красотой и историей. Музеи, дворцы, памятники и скверы ежегодно привлекают к себе внимание тысяч местных жителей и туристов. Жемчужиной среди них является парк санатория «Айвазовское» в Партените. Примечательно, что во времена Советского Союза он был закрыт для простых людей — прогуляться здесь могли лишь министры. Но, как известно, все течет, все меняется, сейчас за определенную сумму прогулку в парке «Парадиз» может позволить себе любой желающий.
История создания парка вызывает множество вопросов. Согласно официальной версии, сам Л. И. Брежнев в 60-е годы распорядился благоустроить парк для отдыха партийной элиты. Говорят, причиной тому послужило навязчивое внимание граждан к генеральному секретарю во время его отдыха в Севастополе. Однако есть версия, что подобное место для уединения советской элиты искал и его предшественник — Н. С. Хрущев, но организовать все не успел. Тем не менее обустройство сада началось задолго до этого, во времена графа М. Н. Раевского.
Интересно также то, что местность, на которой расположился «Парадиз», изначально не была приспособлена для выращивания деревьев и кустарников — плодородный грунт сюда пришлось завозить машинами, а над обустройством парка работали лучшие специалисты Никитского ботанического сада. Растения привозились со всего света, сейчас в парке произрастает более 260 видов, среди которых — кедры, секвойи, розы, тюльпаны и многое другое.
«Сосны с длинными и пушистыми иголками, реликтовые деревья, скульптуры. Очень красивый парк, даже это ботанический сад под открытым небом. Были здесь в январе, несмотря на холод и несезон, я поразился богатству местной природы», — пишет в Сети Павел Николаев.
Общая площадь парка — 25 гектаров, он находится у подножия горы Аю-Даг и спускается прямо к морю, где обустроен комфортный пляж. Парк украшен скульптурами древнегреческих богов и мифических персонажей, которые вместе с редчайшими экземплярами флоры создают особую атмосферу.
«Невероятно красивый, ухоженный парк. Дух захватывает от количества разнообразных диковинных растений! Красивейшая набережная, в пруду у ротонды живут лебеди. Около корпуса санатория расхаживают павлины. Все гармонично, везде указатели, урны, не заблудитесь точно. Парк романтичный, можно сделать множество потрясающих фото. Рай, ведь не зря называют его Paradise», — делится впечатлениями Надежда Юденкова.
Парк пользуется высокой популярностью у блогеров. Например, Татьяна Крымская всего за 17 минут провела для своих подписчиков потрясающую экскурсию, показала самые красивые локации и рассказала о ценах.
«А вот и главная лестница, ведущая в нижнюю часть парка. Посмотрите, какие здесь красивые фонари с ангелочками. Эта лестница, по которой я сейчас спускаюсь, называется лестницей искусств. Она пропитана духом Древней Греции, здесь вам и античные скульптуры, и миниатюрный Херсонес, каменный диванчик, имитация древнего колодца, бронзовые фигуры», — рассказывает блогер.
После она спустилась к ухоженной набережной со скамейками и кафе. Далее показала Японский сад, который интересен тем, что, гуляя в нем по кругу, человек проходит путь очищения. Появился он в парке не так давно — в 2018 году, но уже стал любимым местом многих крымчан, особенно фотографов.
«Ни Английский сад, ни античные ротонды и лужайки не смогли создать у меня ощущение, что я попал куда-то за пределы полуострова. А вот японским домикам, озеру с островами и цветущей сакуре это удалось. Я будто телепортировался на Восток», — пишет в Instagram крымский фотограф Макс Рябченко.
Говоря о ценах, можно отнести посещение парка в разряд роскоши — в высокий сезон цена взрослого билета составляет 1200 рублей, детского — 600 рублей, посещение Японского сада в эту стоимость не входит. Для льготных категорий граждан предусмотрены скидки и бесплатные билеты.
Но даже такая ценовая политика не вызывает негодования общественности — посетители парка уверены, что высокие цены помогают содержать это место в превосходном состоянии. Ранее ФАН рассказывал, что подобную ценовую политику ввели также на самом большом лавандовом поле в Крыму.