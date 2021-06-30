Раньше тут отдыхали только министры, а сегодня любой турист — парк «Парадиз» в Крыму

В Крыму есть множество мест, поражающих своей красотой и историей. Музеи, дворцы, памятники и скверы ежегодно привлекают к себе внимание тысяч местных жителей и туристов. Жемчужиной среди них является парк санатория «Айвазовское» в Партените. Примечательно, что во времена Советского Союза он был закрыт для простых людей — прогуляться здесь могли лишь министры. Но, как известно, все течет, все меняется, сейчас за определенную сумму прогулку в парке «Парадиз» может позволить себе любой желающий.

История создания парка вызывает множество вопросов. Согласно официальной версии, сам Л. И. Брежнев в 60-е годы распорядился благоустроить парк для отдыха партийной элиты. Говорят, причиной тому послужило навязчивое внимание граждан к генеральному секретарю во время его отдыха в Севастополе. Однако есть версия, что подобное место для уединения советской элиты искал и его предшественник — Н. С. Хрущев, но организовать все не успел. Тем не менее обустройство сада началось задолго до этого, во времена графа М. Н. Раевского.

айвазовское.рф / Официальный сайт ФГБУ “Санаторий ”Айвазовское” Управления делами Президента Российской Федерации

Интересно также то, что местность, на которой расположился «Парадиз», изначально не была приспособлена для выращивания деревьев и кустарников — плодородный грунт сюда пришлось завозить машинами, а над обустройством парка работали лучшие специалисты Никитского ботанического сада. Растения привозились со всего света, сейчас в парке произрастает более 260 видов, среди которых — кедры, секвойи, розы, тюльпаны и многое другое.

«Сосны с длинными и пушистыми иголками, реликтовые деревья, скульптуры. Очень красивый парк, даже это ботанический сад под открытым небом. Были здесь в январе, несмотря на холод и несезон, я поразился богатству местной природы», — пишет в Сети Павел Николаев.

айвазовское.рф / Официальный сайт ФГБУ “Санаторий ”Айвазовское” Управления делами Президента Российской Федерации

Общая площадь парка — 25 гектаров, он находится у подножия горы Аю-Даг и спускается прямо к морю, где обустроен комфортный пляж. Парк украшен скульптурами древнегреческих богов и мифических персонажей, которые вместе с редчайшими экземплярами флоры создают особую атмосферу.

«Невероятно красивый, ухоженный парк. Дух захватывает от количества разнообразных диковинных растений! Красивейшая набережная, в пруду у ротонды живут лебеди. Около корпуса санатория расхаживают павлины. Все гармонично, везде указатели, урны, не заблудитесь точно. Парк романтичный, можно сделать множество потрясающих фото. Рай, ведь не зря называют его Paradise», — делится впечатлениями Надежда Юденкова.

айвазовское.рф / Официальный сайт ФГБУ “Санаторий ”Айвазовское” Управления делами Президента Российской Федерации

Парк пользуется высокой популярностью у блогеров. Например, Татьяна Крымская всего за 17 минут провела для своих подписчиков потрясающую экскурсию, показала самые красивые локации и рассказала о ценах.

«А вот и главная лестница, ведущая в нижнюю часть парка. Посмотрите, какие здесь красивые фонари с ангелочками. Эта лестница, по которой я сейчас спускаюсь, называется лестницей искусств. Она пропитана духом Древней Греции, здесь вам и античные скульптуры, и миниатюрный Херсонес, каменный диванчик, имитация древнего колодца, бронзовые фигуры», — рассказывает блогер.

После она спустилась к ухоженной набережной со скамейками и кафе. Далее показала Японский сад, который интересен тем, что, гуляя в нем по кругу, человек проходит путь очищения. Появился он в парке не так давно — в 2018 году, но уже стал любимым местом многих крымчан, особенно фотографов.

«Ни Английский сад, ни античные ротонды и лужайки не смогли создать у меня ощущение, что я попал куда-то за пределы полуострова. А вот японским домикам, озеру с островами и цветущей сакуре это удалось. Я будто телепортировался на Восток», — пишет в Instagram крымский фотограф Макс Рябченко.

Говоря о ценах, можно отнести посещение парка в разряд роскоши — в высокий сезон цена взрослого билета составляет 1200 рублей, детского — 600 рублей, посещение Японского сада в эту стоимость не входит. Для льготных категорий граждан предусмотрены скидки и бесплатные билеты.

айвазовское.рф / Официальный сайт ФГБУ “Санаторий ”Айвазовское” Управления делами Президента Российской Федерации

Но даже такая ценовая политика не вызывает негодования общественности — посетители парка уверены, что высокие цены помогают содержать это место в превосходном состоянии. Ранее ФАН рассказывал, что подобную ценовую политику ввели также на самом большом лавандовом поле в Крыму.