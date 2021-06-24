Автобус с детьми попал в серьезное ДТП в Крыму

В Крыму на трассе Симферополь — Алушта произошла крупная автомобильная авария. На повороте к селу Мраморное в результате столкновения с легковым автомобилем перевернулся микроавтобус с детьми. Как передает корреспондент ФАН, на месте работает карета скорой помощи, сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.

По словам очевидцев, микроавтобус «Мерседес спринтер» пропустил поворот на село Мраморное и, развернувшись на ближайшей автозаправке, пытался пересечь трассу по зеленому сигналу светофора. В этот момент и произошло столкновение с легковым автомобилем «Фольксваген пойнтер». В результате столкновения микроавтобус перевернулся, а несколько детей получили ушибы и ссадины.

facebook.com / Евгений Крылов

На место аварии прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь. Прокуратура Крыма уже начала проверку по факту ДТП с микроавтобусом, в котором находились дети. По данным ведомства, в салоне микроавтобуса, кроме водителя и сопровождающего, находились 19 несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет. Пострадали двое подростков, их госпитализировали в больницу.

На место ЧП подоспели и местные жители из села Заречное. С одним из них пообщался корреспондент ФАН.

«Машина гражданская ехала со стороны Симферополя в сторону Алушты. И вот этот автобус с детьми хотел пересечь основную трассу в сторону Мраморного. Они ехали из Симферополя (автобус с детьми. — Прим. ФАН), пропустили поворот, и возвращались как бы назад, чтобы пересечь трассу. Было два автобуса с несовершеннолетними детьми, в сопровождении двух инструкторов. Военно-патриотическая организация «Ямал» из Ямало-ненецкого автономного округа. Несколько ребят получили ушибы, ссадины. Но ребята не унывают, сидят у обочины, играют на гитарах. Я предложил помощь, но там уже медики работают, так что наше участие (ТОС «Заречное». — Прим. ФАН) не потребовалось», — рассказал местный житель.

Также он добавил, что, по его мнению, аварии можно было бы избежать, если бы автобусы сопровождала машина с правоохранителями.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Крыму жителя Судака с крупной партией наркотиков, которую тот вырастил у себя в подвале. Как сообщают очевидцы, запрещенный продукт изымали в мешках для мусора.