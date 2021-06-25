Очевидцы заявили в Минприроды о найденном в Севастополе могильнике химических отходов

Севастопольцы обратились к губернатору города и в Министерство природы России с заявлением об обнаружении могильника химических отходов и свалки мусора вблизи города. Судя по всему, убирать их никто не планирует.

Проблема несанкционированных свалок в Севастополе стоит уже очень давно. Только за первые полгода 2019-го в городе было выявлено около 1500 незаконных свалок. Тогда же правительство Севастополя разработало очередной региональный законопроект о борьбе с несанкционированными свалками. Согласно ему, все застройщики теперь должны отчитываться о том, сколько мусора они произвели и куда его утилизировали. Но, к сожалению, даже такая законодательная инициатива не может в полной мере уберечь севастопольские леса от нерадивых застройщиков, мусора и даже ядохимикатов.

В редакцию ФАН обратились обеспокоенные жители Севастополя: по их данным, в одном из городских лесов возникла очередная несанкционированная свалка строительного мусора, там же расположился могильник химических отходов. Вот что рассказал корреспонденту ФАН юрист и сертифицированный инструктор-проводник по пешему туризму Антон Тихонов.

«Я часто люблю гулять по лесу и недавно наткнулся на очередную несанкционированную свалку строительного мусора. Как удалось выяснить позже, согласно информации находящейся в открытом доступе, а именно по данным «Яндекс.Карт», на этой территории помимо мусора находится также могильник химических отходов. При этом Лесной кодекс не предусматривает возможность использования лесов для складирования строительного мусора или захоронения химотходов», — говорит Тихонов.

Согласно «Яндекс.Картам», на территории Балаклавского муниципального округа прямо посреди леса действительно размещен могильник химических отходов с указанием конкретной точки, которая совпадает с находящейся там же свалкой строительного мусора, о которой говорят севастопольцы.

pr scr Яндекс.Карты /

Юрист рассказал, что на данном участке зарыты бетонные плиты, металлоконструкции, при этом бетон крайне вреден для почвы, он влияет на ее структуру. Кроме того, материал опасен для произрастающих рядом растений и даже для здоровья человека. Ранее на данном месте был овраг, а теперь на несколько метров возвышается мусорная насыпь.

из личного архива / Антон Тихонов

Чтобы решить вопрос с ликвидацией свалки, юрист обратился к губернатору Севастополя и в Министерство природы РФ с просьбой провести проверку по факту размещения на территории леса отходов, установить и привлечь к ответственности лиц, причастных к данному выбросу, и организовать работы по уборке.

/ Антон Тихонов

По данным Тихонова, размер могильника химических отходов составляет в длину 212 метров, а в ширину 83,4 метра. Таким образом, общий размер захоронения равен более 17 680 квадратных метров. Свалка наносит непоправимый ущерб лесным насаждениям и животным.

ФАН будет следить за развитием ситуации и расскажет читателям о продолжении данной истории и ответе контролирующих органов.

Напомним, что в Севастополе каждый год ликвидируются различные несанкционированные свалки. К примеру, в прошлом году в селе Передовое в Байдарской долине была обнаружена незаконная свалка опасных отходов длиной в несколько километров. Всего же сейчас в России насчитывается более девяти тысяч несанкционированных свалок и полигонов, которые нужно рекультивировать. В ближайшие четыре года планируют закрыть 191 из них и потратить на это 124 миллиарда рублей бюджетных средств.

Ранее ФАН рассказывал, что горы мусора на приморских свалках заставили ввести в крае режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера, в том числе и во Владивостоке. В дальневосточной столице переполнена площадка на полигоне для твердых бытовых отходов, поэтому было принято решение рассмотреть предложение инвестора по строительству мусоросортировочного полигона в Надеждинском районе Приморья.