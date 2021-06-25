Очевидцы заявили в Минприроды о найденном в Севастополе могильнике химических отходов

Севастопольцы обратились к губернатору города и в Министерство природы России с заявлением об обнаружении могильника химических отходов и свалки мусора вблизи города. Судя по всему, убирать их никто не планирует.
Проблема несанкционированных свалок в Севастополе стоит уже очень давно. Только за первые полгода 2019-го в городе было выявлено около 1500 незаконных свалок. Тогда же правительство Севастополя разработало очередной региональный законопроект о борьбе с несанкционированными свалками. Согласно ему, все застройщики теперь должны отчитываться о том, сколько мусора они произвели и куда его утилизировали. Но, к сожалению, даже такая законодательная инициатива не может в полной мере уберечь севастопольские леса от нерадивых застройщиков, мусора и даже ядохимикатов.
В редакцию ФАН обратились обеспокоенные жители Севастополя: по их данным, в одном из городских лесов возникла очередная несанкционированная свалка строительного мусора, там же расположился могильник химических отходов. Вот что рассказал корреспонденту ФАН юрист и сертифицированный инструктор-проводник по пешему туризму Антон Тихонов.
«Я часто люблю гулять по лесу и недавно наткнулся на очередную несанкционированную свалку строительного мусора. Как удалось выяснить позже, согласно информации находящейся в открытом доступе, а именно по данным «Яндекс.Карт», на этой территории помимо мусора находится также могильник химических отходов. При этом Лесной кодекс не предусматривает возможность использования лесов для складирования строительного мусора или захоронения химотходов», — говорит Тихонов.
Согласно «Яндекс.Картам», на территории Балаклавского муниципального округа прямо посреди леса действительно размещен могильник химических отходов с указанием конкретной точки, которая совпадает с находящейся там же свалкой строительного мусора, о которой говорят севастопольцы.
Юрист рассказал, что на данном участке зарыты бетонные плиты, металлоконструкции, при этом бетон крайне вреден для почвы, он влияет на ее структуру. Кроме того, материал опасен для произрастающих рядом растений и даже для здоровья человека. Ранее на данном месте был овраг, а теперь на несколько метров возвышается мусорная насыпь.
Чтобы решить вопрос с ликвидацией свалки, юрист обратился к губернатору Севастополя и в Министерство природы РФ с просьбой провести проверку по факту размещения на территории леса отходов, установить и привлечь к ответственности лиц, причастных к данному выбросу, и организовать работы по уборке.
По данным Тихонова, размер могильника химических отходов составляет в длину 212 метров, а в ширину 83,4 метра. Таким образом, общий размер захоронения равен более 17 680 квадратных метров. Свалка наносит непоправимый ущерб лесным насаждениям и животным.
ФАН будет следить за развитием ситуации и расскажет читателям о продолжении данной истории и ответе контролирующих органов.
Напомним, что в Севастополе каждый год ликвидируются различные несанкционированные свалки. К примеру, в прошлом году в селе Передовое в Байдарской долине была обнаружена незаконная свалка опасных отходов длиной в несколько километров. Всего же сейчас в России насчитывается более девяти тысяч несанкционированных свалок и полигонов, которые нужно рекультивировать. В ближайшие четыре года планируют закрыть 191 из них и потратить на это 124 миллиарда рублей бюджетных средств.
Ранее ФАН рассказывал, что горы мусора на приморских свалках заставили ввести в крае режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера, в том числе и во Владивостоке. В дальневосточной столице переполнена площадка на полигоне для твердых бытовых отходов, поэтому было принято решение рассмотреть предложение инвестора по строительству мусоросортировочного полигона в Надеждинском районе Приморья.