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Крымчане предложили украинцу Гордону приехать и попробовать отнять их собственность

Общество
Крымчане предложили украинцу Гордону приехать и попробовать отнять их собственность
instagram.com  /  @gordondmytro

Жители полуострова жестко отреагировали на слова украинского телеведущего Дмитрия Гордона, который во время эфира на одном из телеканалов заявил, что после «отчуждения Крыма от России в пользу Украины с территории республики будут изгнаны те жители полуострова, которые ранее прибыли с материковой части России». Также Гордон пригрозил, что у таких граждан «все потом заберут».

«Пусть приедет и попробует. Мы его тут все ждем», — предложил житель Севастополя Дмитрий Самойлов.

«Я посмотрю на этого красавца, как он будет тут ходить, отбирать чье-то жилье. Да он же боится даже к границе выезжать. Сидит себе там в Киеве, языком чешет, «болтологией» занимается. Давай, дружок, приезжай на границу в Херсонскую область, с крымчанами пообщайся. Скажи им, что хочешь у них дом отнять», — иронично предложил приехать Гордону в Крым военнослужащий из Севастополя Дмитрий.

Крымчане предложили украинцу Гордону приехать и попробовать отнять их собственность
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Многие жители Крыма считают, что Дмитрий Гордон делает такие заявления, потому что решил покинуть журналистику и приблизиться к «политической кормушке».

«Дмитрий Гордон занимается «популизмом» и хочет набрать себе политические «баллы»! Никогда Крым уже не вернется к Украине! Решают не политики, а люди, проживающие на данной территории. Это они выбирают политиков, а не политики выбирают народ! Народ решает, с кем им жить, а не кучка каких-то отщепенцев! Волю народа нужно выполнять! Не хватало, чтобы в Крыму случилось то, что происходит сейчас в Донбассе! Это война! Человеческая смерть и разрушения! Кто на это пойдет? Народ Крыма против войны и против бандеровцев, которые правят Украиной!» — прокомментировал еще один житель полуострова Юрий Гребенчук.

«Эти, кроме как языком гадости нести, больше ничего не умеют. А такие проститутки, как Гордон, так эти вообще. А Крым он был, есть, и будет всегда многонациональным, великим, и главное — территориально российским. Это факт и навсегда. А тем давно надо понять, а то могут надоесть нам их игры, и так обраточка прилетит что мама не горюй», — добавил житель Симферополя Алексей Пиралов.

Как ранее рассказывал ФАН, недвижимость на полуострове пользуется дикой популярностью. На данный момент в Крыму продано 70% квартир в новостройках, а эксперты даже заявляют о недостатке ликвидных предложений.

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украина крым гордон
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