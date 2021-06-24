Истина в вине Крыма: эксперт рассказал об огромном потенциале развития виноделия в РК

Крым — это не только жаркое солнце, теплое море, величественные горы, но еще и уникальный исторический памятник, а также великолепный гастрономический уголок нашей страны. Помимо разнообразной кухни, представленной народами полуострова (в Крыму проживают представители более 100 народов: русские, украинцы, крымские татары, армяне, греки, болгары и др.), это еще и неповторимые виноградники и изысканные вина.

С 2018 года в Севастополе реализуется приоритетный проект «Терруар Севастополь» ― проект винного туризма, который предусматривает создание в городе не менее 20 независимых винодельческих хозяйств, которые планируется связать между собой единой винной дорогой. Всего же в Крыму планируется открыть несколько таких дорог общей протяженностью в 480 км: «Винная дорога восточного Крыма», «Винная дорога Севастополя», «Винная дорога юго-западного Крыма» и «Винная дорога Крыма» (последняя уже работает).

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Винные туры по данным объектам будут предусматривать посещение виноградников и виноделен с дегустациями вина, агротуризм, участие в фестивалях вина и сыра, уроки местной кухни, пикники, рыбалку, винотерапию, музыкальные мероприятия, посещение музеев и природных достопримечательностей.

При этом в этом году в поселке Оползневое уже начал работать (правда, пока в тестовом режиме) единственный в России Центр винного туризма Winepark. На его территории, площадью в 30 гектаров, уже разместились собственные виноградники, фруктовый сад, винодельня, банк вина, сыроварня, дегустационные залы, расположенные в обзорной башне на высоте более 54 метров.

Соглашение о строительстве данного проекта было подписано инвесторами и Правительством Крыма еще в 2015 году, после чего, через пару лет, на территории парка был заложен первый виноградник, а в 2018 году получено одобрение Главгосэкспертизы России. Сегодня это уникальное место готово принимать порядка 100 тысяч гостей в год, и аналогов ему нет во всем мире. Стоимость инвестиционного проекта составила около четырех миллиардов рублей.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

И все же данный парк является лишь частью огромного винного потенциала полуострова. Сегодня крымские виноделы готовы предложить своим гостям уникальные экскурсии и дегустацию новых сортов вина как на земле, так и в море, и даже в воздухе. Своими планами по развитию винного туризма на полуострове с корреспондентом ФАН поделился винодел член Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Андрюс Юцис.

facebook.com / Ольга Шомысова

Специалист рассказал, что приехал в Крым шесть лет назад, несколько лет проработал директором Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя, а в 2019 году запатентовал бренд собственного вина. При этом именно Севастополь, по его мнению, является уникальной локацией для винного туризма, поскольку в этом регионе турист за один день может посетить сразу несколько предприятий и ознакомиться с различными винами.

Андрюс Юцис заметил, что основные проблемы виноделия заключаются в поиске качественного сырья и в долгом возврате вложенных инвестиций. Так, при покупном винограде вино можно произвести только через год, и еще год уйдет на закрытие дебиторской задолженности. Если же виноградники свои, то начать возвращать средства можно только через 5–7 лет. При этом малых предпринимателей готовы поддерживать на государственном уровне с помощью всевозможных грантов, субсидий, дотаций. К примеру, при высадке винограда государство может компенсировать до 80% вложенных средств.

Ранее ФАН рассказывал о проекте винной дороги Крыма и гастрономических маршрутах, которые ждут гостей на полуострове. В частности, проект «Винная дорога Крыма» ― это одновременно и винный, и гастрономический маршрут, участникам которого предоставляется уникальная возможность ознакомиться с полным процессом производства винодельческой продукции.