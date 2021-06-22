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Ущерб от наводнения в Ялте превысит десять миллиардов рублей

Происшествия
Ущерб от наводнения в Ялте превысит десять миллиардов рублей
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта, 22 июня. О точных цифрах ущерба, который нанесло наводнение, говорить еще рано, но определенно это не один и даже не десять миллиардов рублей. Об этом в эксклюзивном интервью ФАН рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Пока точных цифр нет, и будут они не раньше чем на следующей неделе. Дело в том, что еще локально в некоторых местах вода идет, мы собираем заявки, делаем запросы, оцениваем ущерб, в том числе на предприятиях, и собираем информацию от жителей. Поэтому только через неделю примерно мы сформируем приблизительную сумму ущерба», — рассказала Янина Павленко.

По словам мэра Ялты, ущерб колоссален. Пострадали берегоукрепительные сооружения, дороги, набережные во всех поселках и в Алупке, очень много зданий и сооружений. Серьезный удар нанесен и бизнесу курортного города.

Когда Ялту приведут в то состояние, в котором она была до потопа, Янина Павленко тоже сказать пока не может. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, и все службы будут работать в оперативном режиме столько, сколько потребуется.

Добавим, что, по прогнозам синоптиков, уже сегодня Ялту снова накроет дождь. Может выпасть до 12 мм осадков, но, по словам Павленко, серьезного урона он не нанесет.

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россия ялта наводнение
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