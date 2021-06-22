Более 20 тысяч туристов оказались в Ялте во время масштабного потопа

Туристический поток в Ялте снизился, в настоящий момент на курорте 20 тысяч туристов. Мэрия города-курорта рапортует, что безопасность гостей обеспечена, никаких проблем нет. Единственное — пока нельзя купаться в море и загорать на пляжах, которые попали в зону затопления.

«Сейчас мы делаем все от нас зависящее, чтобы привести город в первоначальный вид, удобный как для жителей, так и для отдыхающих. В настоящее время на территории Большой Ялты отдыхают более 20 тысяч туристов, все они находятся как в организованных средствах размещения — отелях, пансионатах, санаториях, так и в частном секторе», — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Мэр города добавила, что сейчас туристам ничего не угрожает — в Ялте сохраняется стабильная ситуация. Организована подача воды, хоть и с ограничениями, есть свет и газ. В настоящий момент прорабатывается вопрос доступа к морю и пляжам. Над решением этого вопроса тоже работают.

«В связи с последними событиями туры в Крым бронируют, конечно, меньше. Но здесь, наверное, не погодные условия сказались, а то, что открыли Турцию. Сейчас большой ажиотаж по этому направлению. Даже если бы в Крыму не было погодных аномалий, то это не помогло бы, потому что заграница, несомненно, выигрывает», — рассказала ФАН специалист туристического агентства «Турсфера».

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Собеседница ФАН отметила, что турецкое побережье сейчас доступно за 60 тысяч рублей с питанием на двоих сроком на десять дней. А туры на Кубань и в Крым давно уже забронированы до середины сентября. Хорошие предложения распроданы, остались лишь гостевые дома.

«Выбираем из плохого, куда еще можно поехать», — говорит эксперт, добавляя, что мало кто захочет ехать в условия «а-ля пионерский лагерь».

ФАН удалось связаться с туристами, которые на данный момент находятся в Ялте. Они духом не падают, напротив, говорят, что потоп в городе помог лучше узнать окрестности.

«Мы ездили по другим территориям, Симеиз очень впечатлил. До Балаклавы добрались, здесь тоже все спокойно, можно отдыхать. В Ялту вернемся через пару дней, надеемся, все приведут в порядок, можно будет спокойно закончить отпуск там, мы не унываем. Никакая Турция нам не нужна», — рассказал ФАН турист из Красноярска Иван Поляков.

Обстановка в городе не такая уж и критичная. Как рассказали ФАН в Министерстве курортов и туризма Республики Крым, в городском округе Ялта ремонтно-восстановительные работы идут на четырех пляжах из 86. Два пляжа не откроют из-за того, что арендаторы оказались недобросовестными: договор с ними расторгнут.

Остальные пляжи уже привели в нормативное состояние и открыли для посещения. В оперативном режиме осуществляют мониторинг их состояния. В ведомстве добавили, что запрет на купание сохраняется в акватории Керчи. Другие пляжи в регионе работают штатно.