Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июня 15:52
15:52
Политика
Семь стран поддержали решение Евросоюза закрыть небо для Белоруссии
15:49
Происшествия
Росприроднадзор расскажет об итогах ликвидации разлива нефти на Таймыре в сентябре
15:48
Происшествия
В военной академии им. Фрунзе полыхает кабинет руководства
15:47
Общество
Подмосковье получит первые дозы «Спутника Лайт» в начале июля
15:45
Общество
Верблюд Саламыч предсказал победу россиян в матче с Данией
15:44
Происшествия
Вода уже затекает в окна: стихия продолжает изнурять один из районов Ялты
15:41
Происшествия
Здание военной академии им. Фрунзе загорелось в центре Москвы
15:40
Шоу-бизнес
Основатель группы «Мираж» требует более 25 миллионов рублей с бывших солисток
15:39
Политика
Журналист Придыбайло рассказал об отсутствии национализма в Советском Союзе
15:38
Искусственный интеллект составил прогноз для сборной России на Евро-2020
Все новости

Разбирать завалы в затопленной Ялте начали даже туристы

Общество
Разбирать завалы в затопленной Ялте начали даже туристы
Pr Scr vk.com  /  Чистая Ялта

Ялту после разрушительного ливня расчищают совместными усилиями: коммунальные службы, общественные организации, волонтеры и простые крымчане сплотились ради решения общей проблемы. Волонтеров собрал госкомитет по молодежной политике РК, свои субботники провели сообщества «Чистая Ялта» и «Добро мира: волонтеры Крыма». В городе начал работать оперативный штаб добровольцев и волонтеров для помощи пострадавшим в ЧС.

«Вновь убеждаюсь, что ялтинцы самые отзывчивые и сплоченные! Стихийное бедствие коснулось всех: кого-то больше, кого-то меньше, но на борьбу с последствиями непогоды дружно выходит весь город», сообщает глава Ялты Янина Павленко.

Она отметила, что инициативу создания штаба поддержали общественные организации и предприниматели. На парковке городской администрации добровольцам выдавали инвентарь и отправляли на расчистку улиц. На субботники вышли волонтеры.

В Ялте прошла череда субботников по расчистке улиц после потопа
Pr Scr vk.com  / ДОБРО МИРА - ВОЛОНТЕРЫ КРЫМА

«Все прекрасно видели, что произошло в Ялте, и радует, что многие поняли, что надо помочь городу, коммунальным службам и своим единомышленникам. <…> Вместе мы добились огромного результата», сообщается в группе сообщества «Чистая Ялта» в соцсети «ВКонтакте».

Экопроект Respect the Planet, специализирующийся на раздельном сборе мусора и его отправке на переработку, также принял участие в очистке курортной столицы Крыма и даже заправил топливом первые пять машин с волонтерами, выехавшими из Симферополя.

В Ялте прошла череда субботников по расчистке улиц после потопа
Pr Scr vk.com  / Чистая Ялта

На помощь пришли даже туристы и волонтеры-одиночки.

«Мы идем, мы из Омска», откликнулась Татьяна Яворская.

«Я поработала на Речной. Мой «улов» 10 мешков по 200 литров и еще парочка литров по 15, зато со стеклом. <...> Это моя жизненная позиция. Публикую только для того, чтобы другие поддерживали мой пример», пишет Татьяна Железная.

Ранее ФАН рассказывал, что во время потопа в Ялте пострадал крокодиляриум, что не на шутку обеспокоило местных жителей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Разбирать завалы в затопленной Ялте начали даже туристы
россия крым ялта наводнение волонтеры волонтерство наводнение в ялте
Комментировать
Эксклюзив
В военной академии им. Фрунзе полыхает кабинет руководства
В военной академии им. Фрунзе полыхает кабинет руководства
Самое популярное
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Украина 93436 20 июня 2021
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Жесткий ответ России на выходку НАТО в Балтике впечатлил китайских экспертов
Армия 66248 19 июня 2021
Жесткий ответ России на выходку НАТО в Балтике впечатлил китайских экспертов
В Китае рассказали, чем Индонезия заплатила за отказ от российских Су-35
Армия 62060 18 июня 2021
В Китае рассказали, чем Индонезия заплатила за отказ от российских Су-35
В центре «Вектор» раскрыли правду о происхождении коронавируса
Общество 52011 19 июня 2021
В центре «Вектор» раскрыли правду о происхождении коронавируса
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Шоу-бизнес 51508 20 июня 2021
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Рейтинг@Mail.ru