Разбирать завалы в затопленной Ялте начали даже туристы

Ялту после разрушительного ливня расчищают совместными усилиями: коммунальные службы, общественные организации, волонтеры и простые крымчане сплотились ради решения общей проблемы. Волонтеров собрал госкомитет по молодежной политике РК, свои субботники провели сообщества «Чистая Ялта» и «Добро мира: волонтеры Крыма». В городе начал работать оперативный штаб добровольцев и волонтеров для помощи пострадавшим в ЧС.

«Вновь убеждаюсь, что ялтинцы — самые отзывчивые и сплоченные! Стихийное бедствие коснулось всех: кого-то — больше, кого-то — меньше, но на борьбу с последствиями непогоды дружно выходит весь город», — сообщает глава Ялты Янина Павленко.

Она отметила, что инициативу создания штаба поддержали общественные организации и предприниматели. На парковке городской администрации добровольцам выдавали инвентарь и отправляли на расчистку улиц. На субботники вышли волонтеры.

Pr Scr vk.com / ДОБРО МИРА - ВОЛОНТЕРЫ КРЫМА

«Все прекрасно видели, что произошло в Ялте, и радует, что многие поняли, что надо помочь городу, коммунальным службам и своим единомышленникам. <…> Вместе мы добились огромного результата», — сообщается в группе сообщества «Чистая Ялта» в соцсети «ВКонтакте».

Экопроект Respect the Planet, специализирующийся на раздельном сборе мусора и его отправке на переработку, также принял участие в очистке курортной столицы Крыма и даже заправил топливом первые пять машин с волонтерами, выехавшими из Симферополя.

Pr Scr vk.com / Чистая Ялта

На помощь пришли даже туристы и волонтеры-одиночки.

«Мы идем, мы из Омска», — откликнулась Татьяна Яворская.

«Я поработала на Речной. Мой «улов» — 10 мешков по 200 литров и еще парочка — литров по 15, зато со стеклом. <...> Это моя жизненная позиция. Публикую только для того, чтобы другие поддерживали мой пример», — пишет Татьяна Железная.

Ранее ФАН рассказывал, что во время потопа в Ялте пострадал крокодиляриум, что не на шутку обеспокоило местных жителей.