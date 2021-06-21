Черноморское военно-морское училище Севастополя выпустило новых офицеров и мичманов

В севастопольском Черноморском высшем военно-морском училище имени П. С. Нахимова (ЧВВМУ) прошел выпуск лейтенантов. Мероприятие проводилось на плацу перед учебным корпусом, где вчерашние курсанты провели пять лет, обучаясь флотским специальностям.

Согласно традиции, перед началом мероприятия был проведен торжественный вынос Боевого знамени. После митинга на плац вынесли столы, на которых лежали кортики и погоны, а выпускники подходили и, согласно воинскому церемониалу, получали эти офицерские регалии.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Следующий этап ― убытие выпускников в казармы для переодевания в офицерскую форму, прощание со знаменем училища, построение в строевые расчеты и прохождение торжественным маршем перед командованием военного института.

«Это очень волнительно, родители довольны. Я оправдал их надежды, оправдал надежды жены будущей. Все довольны и счастливы. Конечно, было много преград различных как во время учебы, так и во время стажировки и практики. Как видите, мы со всем справились», — делится с ФАН выпускник Роман Дуденко, который планирует служить по специальности «Специальное вооружение».

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Я приехал из Анголы. До прибытия в Россию не знал, какой специальности буду обучаться. Здесь прошел обучение водолазному делу, буду проводить подводно-технические водолазные работы. Работать планирую дома, в Анголе. У нас есть свое водолазное подразделение. Скорее всего, я там буду служить командиром. Я не знал русский язык до прибытия в Россию, конечно, было сложновато, но получилось», — рассказывает Джастин Тумануэл Кабанга.

Теперь выпускники отправятся служить на всех четырех флотах России, на Каспийской флотилии, в инженерных войсках, в ГУ Генерального штаба ВС, в 12-м ГУ Минобороны, в ГУ глубоководных исследований Минобороны и в управлении научно-исследовательской деятельности (НИД). Трое офицеров продолжат службу в рядах ФСБ.

Ранее ФАН рассказывал, что Черноморский флот продемонстрировал в Севастополе мощь, скорость и ловкость на финальном этапе межфлотского конкурса «Морской бриз» среди экипажей кораблей флота и курсантов военно-морских учебных заведений.