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Сильный поток воды в Ялте «смыл» человека на центральной улице

  /   Обновлено: 18 июня 2021 13:18
Общество
Сильный поток воды в Ялте «смыл» человека на центральной улице
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В Ялте с самого утра объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за непрекращающегося ливня, который привел к затоплению центральных улиц города. Многие люди, несмотря на непогоду, попытались выйти на работу, однако движение в городе парализовано — общественный транспорт практически не ходит. Жители и гости курортной столицы Крыма явно оказались не готовы к таким погодным условиям.

Ялту затопило, потому что город находится в низине — вся вода с гор и улиц стремится к морю. На данный момент нет информации о пострадавших, однако в Сети появилось видео, как одного человека смыло сильным потоком воды на Пушкинской аллее — в центральной части города. По предварительным данным, он отделался лишь легким испугом и промокшей одеждой, передает корреспондент ФАН.

Под водой оказалось большое количество автомобилей, потоком их буквально смывает и несет вниз по течению. Сильный поток вырывает куски асфальта, которые движутся вместе с водой, врезаясь в автомобили, магазины и здания.

«Поток воды очень сильный, автомобили уносит в море, точнее в его сторону. Лучше бы люди сейчас оставались дома и выключили все электрические приборы, потому что скачет напряжение. Не хватало нам сейчас еще пожаров. На наш курорт это не похоже, обычно здесь такого не происходит», — отметил в разговоре с корреспондентом Владимир, местный житель.

Сильный поток воды в Ялте смыл человека на центральной улице
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Разрушены ограждения у мостов, сломаны ветки у деревьев, по городу плавают бревна. Полностью перекрыт въезд в город, поскольку это небезопасно из-за сильного и неконтролируемого потока воды. Есть подтопленные магазины и жилые помещения. Власти города обратились к владельцам отелей, чтобы те разместили пострадавших от потопа людей. В некоторых районах Ялты было отключено электричество из-за слабой сети.

Ранее появилось видео из Ялты, где огромные потоки топят главные улицы и сносят машины. На кадрах можно увидеть, насколько мощная природная стихия пришла в курортную столицу Крыма.

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Все новости / Общество / Сильный поток воды в Ялте «смыл» человека на центральной улице
крым ялта чс
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