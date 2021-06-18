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Ялту закрыли на въезд: мэр города экстренно обратилась к жителям

  /   Обновлено: 18 июня 2021 12:29
Общество
Ялту закрыли на въезд: мэр города экстренно обратилась к жителям
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Власти Ялты работают в режиме чрезвычайной ситуации из-за затапливающего город ливня. Въезд в город для автотранспорта перекрыли, чтобы не создавать пробки и чтобы неконтролируемый поток воды не сносил машины и людей. К счастью, жертв нет, передает корреспондент ФАН.

«Центр города перекрыт полностью. Мы закрыли въезд в Ялту для того, чтобы на трассе не было пробок. Расчищаем сели, которые сходят в разных местах ЮБК. Крупные строительные компании выделили тяжелую технику для того, чтобы расчищать дороги для обеспечения движения автотранспорта. Все службы города задействованы, работаем в режиме ЧС», — сообщила Янина Павленко в видеообращении к горожанам.

Кое-где в городе приходится отключать электроэнергию — где наблюдается сильное напряжение. Идет эвакуация жителей пострадавших районов.

В эту пятницу юные ялтинцы сдают ЕГЭ, их из школ будут вывозить военной техникой.

По ситуации в городе Янина Павленко сообщила следующее:

  • на данный момент выпало около 90 мм осадков (за 11 часов ливня);
  • из берегов вышли две реки, которые проходят через центр города;
  • с 7:00 часов в администрации Ялты работает оперативный штаб;
  • жертв нет, пострадало много машин;
  • работодателей просят отправить домой работников, которые не заняты в непрерывном цикле производства;
  • глава Крыма распорядился отправить в Ялту дополнительные силы и средства для ликвидации последствий ливня.

Мэр Ялты попросила помощь у командующего Черноморским флотом в борьбе со стихией.

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потоп ялта чрезвычайная ситуация
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