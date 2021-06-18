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Ялта утонула: актуальная информация по обстановке в городе

Происшествия
Ялта утонула: актуальная информация по обстановке в городе
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта, 18 июня. Глава Ялты Янина Павленко в эксклюзивном интервью ФАН рассказала о ситуации в городе. Она сообщила, что на территории городского округа объявлен режим ЧС.

«В городе две реки вышли из берегов, в поселках сходят сели. В настоящий момент задействованы все силы коммунальных служб, регион оказывает поддержку, помогают военные и Росгвардия», — сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

В городе разворачивают три пункта временного размещения (ПВР) граждан для расселения с подтопленных территорий. Производят локальные отключения электроэнергии — на тех участках, где возможно возникновение замыкания.

«Предприниматели помогают нам с сухой одеждой в большом количестве. Остановлено троллейбусное сообщение. Вообще все остановлено. Центр города полностью перекрыт», — добавила Янина Павленко.

Эвакуированы и размещены в ПВР первые 20 человек. Эвакуация идет постоянно, развернут оперативный штаб, который, по словам Павленко, будет работать столько, сколько будет необходимо: в круглосуточном режиме, как и все службы города.

В настоящий момент дождь в Ялте продолжается. По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся до 15:00-16:00 по местному времени.

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