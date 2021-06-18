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Режим чрезвычайной ситуации объявят в Ялте с минуты на минуту

  /   Обновлено: 18 июня 2021 10:02
Происшествия
Режим чрезвычайной ситуации объявят в Ялте с минуты на минуту
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта, 18 июня. Янина Павленко рассказала ФАН, что Ялта продолжает разгребать последствия мощнейших ливней, которые не прекращаются долгое время. Градоначальник попросила жителей и гостей города оставаться в домах. Она уточнила, что все службы города работают в связке, помощь пришла и от региона — дополнительная спецтехника. В ближайшее время будет собрана и проведена комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Сейчас очень занята, не могу говорить, собираемся на совещание, вводим режим ЧС в городе», — сказала Павленко в беседе с корреспондентом ФАН.

В городе сложилось несколько нештатных ситуаций. Остаются затопленными пешеходные переходы с Московской улицы на Киевскую, частично — в районе овощного рынка и на «Спартаке». В Гаспре подтопило трансформаторную подстанцию, но воду удалось отвести, ее работа продолжена в штатном режиме.

В Алупке произошел сход селевого потока на проезжую часть. В Форосе из-за отключения электричества в одноименном санатории остановилась насосная станция. Водоснабжение поселка по решению ресурсовиков было приостановлено. Сейчас ведутся работы по устранению аварии.

Сложной остается ситуация в районе Крымэнерго, там река вышла из берегов, в районе дома 134 на улице Кирова сложилась угроза подтопления жилых домов.

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крым потоп ялта
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