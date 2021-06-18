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В Ялте огромные потоки воды сносят людей на улицах

  /   Обновлено: 18 июня 2021 10:23
Происшествия
В Ялте огромные потоки воды сносят людей на улицах
Федеральное агентство новостей  / 

Ялта, 18 июня. Серьезный ливень, который обрушился на Ялту, не прекращается. Люди, застигнутые врасплох стихией и не ожидавшие таких ливней, вынуждены прятаться в кафе и магазинах.

Как передает корреспондент ФАН из Ялты, городские улицы в воде, огромные потоки грязной субстанции из мусора врезаются в людей. На некоторых остановках местные жители все еще надеются уехать на общественном транспорте, однако движение на улицах затруднено. Кое-где уже «всплыл» асфальт, по дороге буквально плывут автомобили.

Некоторых людей сильными потоками сбивает с ног. На этом месте, кстати, несколько лет назад уже унесло человека серьезным течением ливневых стоков.

«Мы, конечно, ожидали, что после Керчи стихия ударит и по нам. Но, если честно, не думали, что все будет настолько серьезно. У меня первый этаж дома немного подтопило, в машину частично залилась вода», — говорит Элина, с которой пообщался корреспондент ФАН на одной из улиц города.

В Ялту уже направляют дополнительную спецтехнику для борьбы с последствиями непогоды. По словам главы города, все службы работают в связке. Так как сегодня проводится единый государственный экзамен по иностранному языку, в школы организовали подвоз детей для сдачи предметов.

Ранее ФАН сообщал, что Гидрометцентр заявил об угрозе схода селей на дороги ЮБК. Кроме того, в Ялте готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации.

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