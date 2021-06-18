ФАН узнал о ситуации в Феодосии после продолжительных ливней

Феодосия, 18 июня. Феодосия стала одним из городов на Крымском полуострове, который от удара стихии пострадал гораздо меньше — в сравнении с ситуацией в Ялте и Керчи. На данный момент подтоплено лишь несколько домов, большинство из них — частные.

«Есть подтопления, но ничего критичного. Основной удар стихии город принял вчера и позавчера. Сейчас пасмурно, но дождя нет, хотя ночью шел, правда, небольшой», — рассказали ФАН в единой дежурно-диспетчерской службе Феодосии.

Напряженной ситуацию можно назвать лишь в двух районах — Береговом и Приморском. Режим ЧС в городе не вводился. Однако в черте города и некоторых поселках вода дошла до первых этажей, была повреждена кровля зданий, повалено 25 деревьев, нарушено электроснабжение.

Сотрудники МБУ «Городское благоустройство», управляющих компаний, Феодосийского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» продолжают работать в усиленном режиме. Идет расчистка ливнеприемников, уборка и спил аварийных деревьев и крупных веток, которые могут представлять угрозу жизни горожан и туристов.

Ущерб, нанесенный городу, только предстоит установить. Для этого в муниципалитете будет создана комиссия, которая проведет оценку.