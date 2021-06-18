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Гидрометцентр заявил об угрозе схода селей на дороги ЮБК

  /   Обновлено: 18 июня 2021 10:20
Общество
Гидрометцентр заявил об угрозе схода селей на дороги ЮБК
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Крымский Гидрометцентр заявил, что на дорогах полуострова сегодня существует опасность схода селевых потоков из-за серьезных ливней. Особенно это касается поселков Южного берега Крыма и Ялты, которую сейчас заливает дождями.

«В связи с выпадением сильных, местами очень сильных дождей 18 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5–1,5 м. В селевых бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии — угроза схода селей», — сказано в сообщении управления.

Вместе с этим в ближайшие два-три часа очень сильный дождь ожидается в Симферополе. По данным синоптиков, может выпасть более 30 мм осадков.

Тем временем непогода продолжает бушевать в Ялте. В курортной столице Крыма реки выходят из берегов, затапливает главные улицы города и подземные переходы. Люди вынуждены прятаться в ближайших кафе и магазинах, так как сильные потоки воды сбивают с ног.

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ялта селевой поток
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