Ялта уходит под воду: затоплены подземные переходы, река вышла из берегов

Ялта, 18 июня. Вслед за Керчью непогода обрушилась и на Ялту — с ночи льет проливной дождь, начали выходить из берегов реки Водопадная и Дерекойка, многие подземные переходы затопило, передает корреспондент ФАН.

По сообщению крымского Гидрометцентра, уровень воды в реках и далее может подниматься и дойти до уровня в 1,5 метра. Вместе с этим есть угроза схода селей на юго-восточном побережье полуострова. В Алупке селевой поток уже сошел на проезжую часть.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В Ялте учли печальный опыт Керчи: с вечера начали готовиться к удару стихии, сейчас задействованы все службы, помощь оказывает республика, направляя дополнительную специализированную технику в город. Оперативно собирается комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«У меня затоплены все переходы. Подтопление МКД на Кирова. Река вышла из берегов. Подтапливает «Крымэнерго», самое страшное — то, что подтапливает хоззону. Если сейчас ее затопит, то мы останемся без света. На Кирова, 134 — угроза подтопления жилых домов», — рассказала о ситуации мэр Ялты Янина Павленко.

Сильный дождь в Ялте продолжается. Затоплены пешеходные переходы вдоль Московской и Киевской улиц, частично подтоплены овощной рынок и остановка «Спартак».

В поселке Гаспра с утра произошло подтопление трансформаторной подстанции, но вода уже отведена. В Форосе из-за отключения электричества в санатории «Форос» произошла остановка насосной станции, из-за чего местные жители остались без воды.

ФАН будет следить за ситуацией в городе. Ранее сообщалось, что в Керчи из-за серьезного подтопления города автобус провалился вместе с людьми в канаву.