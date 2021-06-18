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Нельзя назвать точное число: трагические последствия ВОВ все еще беспокоят россиян

Общество
Нельзя назвать точное число: трагические последствия ВОВ все еще беспокоят россиян
Global Look Press  /  Russian Look

22 июня исполнится ровно 80 лет, как началась Великая Отечественная война, унесшая с собой бесчисленное количество человеческих жизней, переломавшая множество судеб, оставившая пепелище вместо деревень и городов. Пусть она давно закончилась, многие вопросы остались без ответов и до сих пор тревожат россиян.

В рамках пресс-конференции «22 июня 1941: уроки прошлого» крымские эксперты попытались найти ответы на некоторые из них, обсудив, сколько пропавших без вести может находиться в крымской земле; где и как искать пропавшего в военные годы родственника; с какими трудностями сталкиваются поисковики во время проведения раскопок и поиска жертв; как передать память об ужасах войны подрастающему поколению и почему это необходимо.

До сих пор невозможно подсчитать, сколько людей погибло в эти страшные годы только по Крыму их число превышает 200 тысяч человек. На мемориалах, в которых захоронено по 300 человек, указано лишь 60 фамилий, а случается даже такое, что некоторые люди похоронены в трех разных местах.

«Наверно, годы и десятилетия, которые проходят после войны, стирают у нас ощущение катастрофы, которая тогда произошла. Нынешнее поколение не представляет себе, насколько трагичны потери молодого населения страны, энергичного и трудоспособного. Это было бедствие для государства», рассказывает доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой документоведения и архивоведения Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Елена Латышева.

Нельзя назвать точную цифру: трагические последствия ВОВ все еще беспокоят россиян
commanders.mil.ru  / Минобороны РФ

Сейчас вопросами поиска и установления личностей погибших в Крыму занимаются поисковые объединения. Чаще они находят жертв 1941-1942 годов. Поисковики ежедневно сталкиваются со множеством проблем, одна из них отсутствие законодательной базы для их деятельности.

«Самая большая проблема  нет законодательной основы для работы поисковиков. Именно закона, позволяющего нам прийти на территорию и обследовать ее, на данный момент нет», сообщает заместитель командира поискового объединения «Крымский рубеж» ДОСААФ России в Республике Крым Владимир Байдуров на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Эксперты также обсудили важность передачи памяти о военном времени будущим поколениям.

«О начале войны нужно сейчас говорить намного больше, демонстрировать фильмы, проводить круглые столы, привлекать молодежь, потому что, увы, практически все, кто видел эту войну, оборонял нашу родину, в том числе в Крыму и Севастополе, уже ушли», считает исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополе, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

Нельзя назвать точную цифру: трагические последствия ВОВ все еще беспокоят россиян
из личного архива  / Антоний Киш

Однако Елена Латышева уверена, что фильмы и передачи не окажут должного эффекта, ведь нынешняя молодежь почти не смотрит ТВ и не слушает радио. Она делится своим опытом, рассказывая, что неизгладимое впечатление на нее произвело посещение белорусской деревни Хатынь, уничтоженной немецко-фашистскими захватчиками 22 марта 1943 года, и посещение Аджимушкайских каменоломен в г. Керчи. Но, к сожалению, стоимость поездок слишком высока, отметила Латышева.

«Я думаю, если бы на уровне правительства нашей республики это было заложено в школьные программы, мы бы получили более действенный эффект», предлагает она.

Ранее ФАН рассказывал, что формирование новых соединений ВС РФ в Калининграде напугало Польшу  военные обозреватель предположил, что таким образом Россия создает «бронированный кулак», как это было во времена холодной войны.

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великая отечественная война крым вов
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Нельзя назвать точное число: трагические последствия ВОВ все еще беспокоят россиян
Нельзя назвать точное число: трагические последствия ВОВ все еще беспокоят россиян
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